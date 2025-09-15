szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

22 órája

Megnyílt az idei Ars Sacra Fesztivál

Címkék#Kaposvári Evangélikus Gyülekezet#Kaposvári Egyházmegye#Ars Sacra Fesztivál

Szeptember 14-én, vasárnap a kaposvári evangélikus templomban nyitották meg a 2025-ös Ars Sacra Fesztivál kaposvári programsorozatát – olvasható a Kaposvári Egyházmegye oldalán.

A nyitóeseményen fellépett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Iskola gyermekkórusa, a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet könnyűzenei együttese (Lélekvár Együttes), a Kaposvári Evangélikus Énekkar Baji Csaba vezetésével, valamint a Kaposvári Evangélikus Kamarazenekar.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu