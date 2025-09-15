Megnyílt az idei Ars Sacra Fesztivál

Szeptember 14-én, vasárnap a kaposvári evangélikus templomban nyitották meg a 2025-ös Ars Sacra Fesztivál kaposvári programsorozatát – olvasható a Kaposvári Egyházmegye oldalán.

A nyitóeseményen fellépett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Iskola gyermekkórusa, a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet könnyűzenei együttese (Lélekvár Együttes), a Kaposvári Evangélikus Énekkar Baji Csaba vezetésével, valamint a Kaposvári Evangélikus Kamarazenekar.