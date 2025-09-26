Súlyosan megsérült egy kisgyerek Tabon, vizsgálatot indított az óvoda fenntartója

Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy baleset történt a tabi katolikus iskola és óvodában, megsérült egy gyermek. A hírportálunknak küldött levélben ezt írta: „A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán lehelyezett mászókáról esett le a gyermek, akinek súlyos sérülése miatt speciális orvos kellett, hogy műteni tudják Pécsett. Az iskola hallgat, pedig nem szabályosan volt lehelyezve a játék, és az egész udvar balesetveszélyes."

Megsérült egy gyermek, miután leesett a mászókáról

Fotóillusztráció: MW

A fenntartó vizsgálja, hogy mi történt

Megkerestük a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetőjét, aki nem kívánt nyilatkozni. Ezután az intézményt fenntartó Kaposvári Egyházmegye média és kommunikációs munkatársához fordultunk, aki elmondta, egyelőre vizsgálják az ügyet. A kérdéseinkre a válaszokat későbbre ígérték.

Annyit a Sonline.hu-nak sikerült megtudnia, hogy valóban elszállítottak egy sérült gyermeket Tabról kórházi ellátásra, azonban azt nem, hogy a gyermek az óvodában, vagy az intézményen kívül sérülhetett-e meg. Amint a fenntartó válaszol, frissítjük cikkünket.