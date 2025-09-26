szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Súlyosan megsérült egy kisgyerek Tabon, vizsgálatot indított az óvoda fenntartója

Címkék#tabi#balesetveszélyes#római katolikus#mászóka#Kaposvári Egyházmegye#udvar#játék

Olvasónk jelezte, hogy szerinte balesetveszélyes a tabi óvoda udvara. Mert, mint írta, leesett a mászókáról és súlyosan megsérült egy gyermek nemrégiben.

Sonline.hu
Súlyosan megsérült egy kisgyerek Tabon, vizsgálatot indított az óvoda fenntartója

Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy baleset történt a tabi katolikus iskola és óvodában, megsérült egy gyermek. A hírportálunknak küldött levélben  ezt írta: „A  Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán lehelyezett mászókáról esett le a gyermek, akinek súlyos sérülése miatt speciális orvos kellett, hogy műteni tudják Pécsett. Az iskola hallgat, pedig nem szabályosan volt lehelyezve a játék, és az egész udvar balesetveszélyes."

megsérült egy gyermek Tabon
Megsérült egy gyermek, miután leesett a mászókáról
Fotóillusztráció: MW

A fenntartó vizsgálja, hogy mi történt

Megkerestük a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda  vezetőjét, aki nem kívánt nyilatkozni. Ezután az intézményt fenntartó Kaposvári Egyházmegye média és kommunikációs munkatársához fordultunk, aki elmondta, egyelőre vizsgálják az ügyet. A kérdéseinkre a válaszokat későbbre ígérték. 
Annyit a Sonline.hu-nak sikerült megtudnia, hogy valóban elszállítottak egy sérült gyermeket Tabról kórházi ellátásra, azonban azt nem, hogy a gyermek az óvodában, vagy az intézményen kívül sérülhetett-e meg. Amint a fenntartó válaszol, frissítjük cikkünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu