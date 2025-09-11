szeptember 11., csütörtök

Nagyatád

3 órája

Megszépül a járda Nagyatádon

Dombi Regina

Nagyatádon, a Kiszely utca egyirányú szakaszán járdafelújítást végeznek önkormányzati saját forrásból. A régi burkolat feltörése után új szegély épül, a járda keresztmetszetét lecsökkentik, azaz klasszikus, másfél méter széles lesz a járda az aszfaltozást követően, aminek következtében a fák gyökereinek nagyobb mozgástere lesz. A felújítás során pedig mintegy százötven méternyi útszakasz újul meg a településen. 

 

