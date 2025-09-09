Megújulhatnak a járdák a pályázati milliókból

Út, híd és járda építésére nyert támogatást Visz önkormányzata. A település a Magyar Falu Program keretében nyújtotta be pályázatát, amely pozitív elbírálást kapott. Ezért a közeljövőben közel 5 millió forintot költhetnek a visziek az infrastruktúra fejlesztésére, amelyből a Rákóczi utca Karád felőli járdaszakaszát újítja meg az önkormányzat.