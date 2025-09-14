Édesapja a vitte a gégemetszett, vastüdővel lélegző, béna rokonhoz először

Isten érintéseiről, a Gondviselés erejéről tett tanúságot a Székely János szombathelyi megyés püspök, főpásztor, akit két bátyjával és húgával szentéletű szülők neveltek Budán a II. kerületben. Főmérnök édesapja okos ember volt; középiskolás korában kétszer is nyert matematika versenyt. Több nyelven beszélt, kisebb találmányai is voltak. Példája révén János atya úgy gondolta, ha felnő, szeretne ő is okos ember lenni. Szülei mindent biztosítottak fiuk tervéhez, ám a leckeírás felelősségét rá hagyták. Azért nem ellenőrizték, mert bíztak jóképességű gyermekükben. Egy súlyos beteg fiatal rokonuktól pedig óvták egy ideig, mondván, nem kell látnia még ilyen szörnyűséget, de édesapja 8 évesen kézen fogta és elindult vele a kórházba, ahol a gégemetszett, vastüdővel lélegző, béna srácot ápolták. Kedvelte a vicceket, a látogatókat nagy derültség közepette szórakoztatta is a legújabbakkal, és – mivel szeretett sakkozni –, diktálta a lépéseket. Később egyedül is látogatta, de hamarosan meghalt. Gyerekként ekkor ötlött fel benne: mi van a többi fiatallal, akiket nem látogatnak? Aztán újra ment, vitt süteményt nekik, sakkozott velük, tolószékben sétáltatta őket és eltolta védenceit a templomba, de a szilveszteri buliba is. Nagyon élvezték és hálásak voltak mindenért.

Székely János szombathelyi megyés püspök.

– Hálás vagyok édesapámnak, hogy az értékeket elénk élte, és rádöbbenhettem: nincs más dolgom, csak az, hogy szeressek és adjak. A Biblia is erre tanít bennünket. A világ az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetéből van, örök szülés, örök születés. Semmit sem birtokol az Atya, a szeretet örök extázisában él – nyomatékosította a főpásztor, aki arról is beszélt: jó volt látni, édesanyja, aki a kertes ház szíve volt, mennyire szerette és tisztelte a férjét. Sokat imádkoztak-énekeltek együtt a gyerekeikkel, mintha családjukat egy mennyei kéz emelte volna az ég felé.

– Gyakran meséltettük őket; főleg megismerkedésükről, a lánykérésről, mely a Margitszigeten történt, valamint az esküvőjükről. Minden évben visszatértek ahhoz a szigeti padhoz, amely őrállója volt szerelmüknek. Leültek, álmodoztak a jövőről és hálát adtak az Istennek – mesélte a püspök, miközben nyomatékosította: a család egysége, az otthon melege édesanyjának köszönhető, aki minden alkalommal végig térdelte a szentmise második felét.