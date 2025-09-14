33 perce
Édesapja a vitte a gégemetszett, vastüdővel lélegző, béna rokonhoz először
Székely János szombathelyi megyés püspök volt az évad utolsó vendége a kaposvári Szent Imre-templomban zajló, A Gondviselés útján című tanúságtévő sorozatnak. A főpásztor, aki sorsközösséget vállal a romákkal, ismerős Somogyban, hiszen lelkigyakorlatokra, tanácskozásokra is kap meghívást. Elárulta: Marcaliban töltötte sorkatonai szolgálatát. Ekkor kissé megingott hitében, valóban papnak kell-e lennie, ám úgy érzi, a nehézségek ellenére is felragyogott a kegyelem.
Isten érintéseiről, a Gondviselés erejéről tett tanúságot a Székely János szombathelyi megyés püspök, főpásztor, akit két bátyjával és húgával szentéletű szülők neveltek Budán a II. kerületben. Főmérnök édesapja okos ember volt; középiskolás korában kétszer is nyert matematika versenyt. Több nyelven beszélt, kisebb találmányai is voltak. Példája révén János atya úgy gondolta, ha felnő, szeretne ő is okos ember lenni. Szülei mindent biztosítottak fiuk tervéhez, ám a leckeírás felelősségét rá hagyták. Azért nem ellenőrizték, mert bíztak jóképességű gyermekükben. Egy súlyos beteg fiatal rokonuktól pedig óvták egy ideig, mondván, nem kell látnia még ilyen szörnyűséget, de édesapja 8 évesen kézen fogta és elindult vele a kórházba, ahol a gégemetszett, vastüdővel lélegző, béna srácot ápolták. Kedvelte a vicceket, a látogatókat nagy derültség közepette szórakoztatta is a legújabbakkal, és – mivel szeretett sakkozni –, diktálta a lépéseket. Később egyedül is látogatta, de hamarosan meghalt. Gyerekként ekkor ötlött fel benne: mi van a többi fiatallal, akiket nem látogatnak? Aztán újra ment, vitt süteményt nekik, sakkozott velük, tolószékben sétáltatta őket és eltolta védenceit a templomba, de a szilveszteri buliba is. Nagyon élvezték és hálásak voltak mindenért.
– Hálás vagyok édesapámnak, hogy az értékeket elénk élte, és rádöbbenhettem: nincs más dolgom, csak az, hogy szeressek és adjak. A Biblia is erre tanít bennünket. A világ az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetéből van, örök szülés, örök születés. Semmit sem birtokol az Atya, a szeretet örök extázisában él – nyomatékosította a főpásztor, aki arról is beszélt: jó volt látni, édesanyja, aki a kertes ház szíve volt, mennyire szerette és tisztelte a férjét. Sokat imádkoztak-énekeltek együtt a gyerekeikkel, mintha családjukat egy mennyei kéz emelte volna az ég felé.
– Gyakran meséltettük őket; főleg megismerkedésükről, a lánykérésről, mely a Margitszigeten történt, valamint az esküvőjükről. Minden évben visszatértek ahhoz a szigeti padhoz, amely őrállója volt szerelmüknek. Leültek, álmodoztak a jövőről és hálát adtak az Istennek – mesélte a püspök, miközben nyomatékosította: a család egysége, az otthon melege édesanyjának köszönhető, aki minden alkalommal végig térdelte a szentmise második felét.
Biblai történet is szóba került, amikor Jézus Kafarnaumban gyógyított. Négy férfi egy bénát hozott Péter házába. Felvitték a beteget a lépcsőn és „kiásták” a tetőt, hogy leeresszék a létrán. Bíztak benne, Péter nem háborodik fel azon, hogy megsérült a tetője. Így lett Péter otthona Jézus otthona is, és kinyílt a ház teteje az ég felé. E háznak a helyére a későbbi korokban templomot építettek, és a zarándokok fölülről pillanthatnak le. De jó lenne, ha otthonaink nyitottak lennének az ég felé! Isten fénye így beáradhatna, hiszen a gyerek legfőbb nevelője az Isten. A szülő akkor teszi a legnagyobb jót, a legfontosabbat, ha gyermekét odahelyezi a legfőbb titok, Isten elé – elmélkedett a püspök.
Mesélt a különleges sekrestyésről, Matyi bácsiról, ki civil ruhában járó, szabóként dolgozó szerzetes volt, és tanulságos mesékkel, vicces történetekkel traktálta a ministránsokat. Megelevenedett a szépen éneklő, magas kántornő alakja is, ki hamarosan tolószékbe került, pedig nem tűnt betegnek. Gyerekkora templomában két nagyszerű személy vette körül. Hétéves volt, amikor séta közben az egyik kislány megkérdezte tőle: ugye, feleségül veszel majd. Ő meg így felelt: sajnos nem, mert pap leszek. Odahaza nem túl gyakran került szóba, minek készül, nem szerette volna, ha a rokonság ezen csámcsogna. Megtartotta saját, belső titkának a szívében érlelődő vágyat. Mivel jó matekos volt, édesapja abban bízott, mérnök lesz a fiából, ám amikor megkérdezte, mi szeretne lenni, az rávágta: talán pap…
– Először jelentkeztem Esztergomba, majd ezután jelentettem be édesapámnak, aki bevallotta, fiatalkorában maga is kacérkodott a gondolattal, s azzal indított útnak: ha pap leszel, akkor jó pap legyél!
János atya középiskolásként is rendszeresen járt templomba, amit mindig nagy csodának tartott. Amikor két osztálytársával sétált a városban, akkor is betértek 2-3 naponta Isten hajlékába, s csak álltak és ámultak ebben a „titokzatos tengermély csendben” – ahogy fogalmazott.
Aztán egy idő után a misén is megjelent mindkét társa. Hívők lettek; egyikük 5 gyerekes családapa. Elég volt a bátorságuk, hogy eljussanak a titokhoz…
Szó esett kamaszkori lázadásról, gitáros misék forró hangulatáról, ifjúsági hittanról, a pezsgő közösségről, melynek tagjai közül hét szerzetesnő és két pap került ki. Már akkoriban próbálták élni az evangéliumot. Kórházba jártak, hajléktalanokat segítettek, igy maradtak Isten közelében.
A marcali laktanyai létről, különösen az első időszakról, kevésbé kellemesek az emlékei. Harmincan zsúfolódtak össze egy teremben, folyamatos volt a káromkodás, az elöljárók és a katonatársak is megpróbáltak mindent elkövetni azért, hogy a kispapok lemondjanak álmukról, a papságról. A Biblia miatt még fogdába is kerültek. Eleinte bolondnak nézték, aztán a gúnyolódás csillapodott. Rájöttek: társuk nem eszement, hanem segítőkész, okos, jószívű srác, aki még gitározni is tud. A kispapok titkos esti imára gyűltek össze, ám katonai feletteseik mindent tudtak róluk…
A püspök három és féléves Szentföldi útjáról is beszámolt, melyet ugyancsak az isteni Gondviselésnek tud be, mint ahogy első működési helyét, Érsekvadkertet
is, amely megalapozta a romákkal való foglalkozást, a cigánypasztorációt. Azt vallja, az a jó, ha a Gondviselés kinyit egy titokzatos ajtót, akkor azon képesek vagyunk belépni. Azt kívánta, tudjunk mindenkor jó ajtón belépni.
A konfliktusok súlya a legnehezebb teher a megyés püspök szerint
Mi volt a legnehezebb? – hangzott el egy kérdés a hallgatóság soraiból. Székely János püspök így válaszolt: – A katonaság eleje. Hivatásom soha nem ingott meg, de Marcaliban értek olyan hatások, amikor elgondolkodtam, s ez egy kisebb mélypontot jelentett, de a titkos imák sokat segítettek. A másik nehézséget a püspökséggel járó sok-sok emberi probléma kezelése jelenti. A panaszok, az atyák egymással való viszonya, hitoktatói, sekrestyési problémák. Néha meg sem tudom oldani azokat. Sok száz ember terhét kell magamra vennem, ám a szakmai nehézkedések, konfliktusok súlyát nehezen tudom békésen hordozni.
Istentől az arc, de mosolyogni neked kell
A közelmúltban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének választott Székely János atya egy érdekes történetet is megosztott velünk. Egy leányra két és fél szobányi kisebb-nagyobb képkeretet hagyott örökül az apja Olaszországban. A lány találékony volt, s elkezdett tükröket tenni a különféle keretekbe. Ötletének bombasikere lett. Főleg, hogy azt is ráírta az újra gondolt, kelendő termékekre: „Isten adott neked arcot, de mosolyogni neked kell vele.” Igen, valóban Tőle kaptuk az életet, s a lehetőséget arra, hogy szeressünk. Nem az a dolgunk, hogy panaszkodjunk és ítélkezzünk bármi és bárki felett, hanem az, hogy észrevegyük és tegyük a jót. Fontos, hogy mire építünk: örömre, vagy a keserűségre, a bánatra.