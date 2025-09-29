szeptember 29., hétfő

2 órája

Autósok, figyelem! Már ezért is büntethetnek a rendőrök, pedig sokan nem is tudnak róla

Címkék#menetfény#autókban#motor

A közlekedésbiztonság egyik alapvető eleme a megfelelő világítás használata. Ennek ellenére sok autós nincs tisztában azzal, hogy akár egyetlen hibásan működő nappali menetfény is szabálytalanságnak számít, és komoly bírságot vonhat maga után.

Bodor Nikolett
Autósok, figyelem! Már ezért is büntethetnek a rendőrök, pedig sokan nem is tudnak róla

A modern járművek többsége már gyárilag felszerelt nappali menetfénnyel kerül forgalomba. Ez a világítás általában automatikusan bekapcsol, amint elindítjuk a motort, és az első lámpák világítanak. A menetfény csak előrefelé világít, így a jármű hátulról teljesen észrevétlen maradhat, különösen rossz látási viszonyok között, például ködben, esőben vagy szürkületben. A legfőbb probléma ott kezdődik, amikor csak az egyik oldalon működik megfelelően. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem szabálytalan és veszélyes is.

A menetfény csak elöl világít, hátul így láthatatlan maradhat az autó
A menetfény csak elöl világít, hátul így láthatatlan maradhat az autó

A menetfény nem minden

A legtöbb új autó gyárilag felszerelt nappali menetfénnyel érkezik, amely a motor beindításakor automatikusan bekapcsol. Ez a rendszer elsősorban az autó jobb láthatóságát szolgálja nappali fényviszonyok között. Azonban sok sofőr nincs tisztában azzal, hogy a nappali menetfény nem helyettesíti a teljes értékű világítást, ugyanis nem világítja meg a jármű hátulját.

Ráadásul előfordulhat, hogy csak az egyik oldalon működik – ez különösen lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között lehet életveszélyes. Ilyen esetben nemcsak a balesetveszély nő, de a rendőrök is büntethetnek, hiszen ez a KRESZ szabályainak megsértését jelenti. Az egyoldali világítás félrevezető lehet mások számára, különösen szürkületben vagy rossz látási viszonyok között.

Lehetőség van utólagos nappali menetfény beszerelésére, ha a jármű hátulján nincs gyárilag beépített világítás. Fontos azonban, hogy az utólag felszerelt fényforrás ne zavarja a közlekedés többi résztvevőjét. Az újabb autókban már automatikus fényérzékelő működik: ha sötétedni kezd, a rendszer bekapcsolja a világítást. Magyarországon a szabályozás szerint az autók világításának napközben is működnie kell, tehát valamilyen fényforrásnak mindig világítania kell az autón. Azonban hosszú távon növelheti a fogyasztást, ami energiapazarláshoz vezethet

 – mondta Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

A helyzetjelző lámpa kiégése is bírságot vonhat maga után. Régen egy izzócserét akár az út szélén is el lehetett végezni, ma azonban a modern autókban ehhez gyakran szinte a fél autót szét kell szedni. Ilyen esetekben sajnos gyakran elkerülhetetlen a büntetés is – tette hozzá az egyesület vezetője.

Mit mond a KRESZ az autóvilágításról?

  • Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között minden járműnek ki kell világítania magát.
  • Lakott területen kívül nappal is kötelező a tompított fényszóró vagy a nappali menetfény használata.
  • A kizárólag előrefelé világító nappali menetfény nem elegendő például ködben vagy esőben.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres ellenőrzés életet menthet. Indulás előtt érdemes átnézni az autó világítóberendezéseit: működik-e mindkét első lámpa, kellően erős-e a fény, nincs-e letakarva sár vagy kosz által. Az izzók teljesítménye idővel romlik, így nem elég csak akkor cserélni, ha már kiégett – érdemes időnként megelőző karbantartást végezni.

 

