Autósok, figyelem! Már ezért is büntethetnek a rendőrök, pedig sokan nem is tudnak róla

A modern járművek többsége már gyárilag felszerelt nappali menetfénnyel kerül forgalomba. Ez a világítás általában automatikusan bekapcsol, amint elindítjuk a motort, és az első lámpák világítanak. A menetfény csak előrefelé világít, így a jármű hátulról teljesen észrevétlen maradhat, különösen rossz látási viszonyok között, például ködben, esőben vagy szürkületben. A legfőbb probléma ott kezdődik, amikor csak az egyik oldalon működik megfelelően. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem szabálytalan és veszélyes is.

A legtöbb új autó gyárilag felszerelt nappali menetfénnyel érkezik, amely a motor beindításakor automatikusan bekapcsol. Ez a rendszer elsősorban az autó jobb láthatóságát szolgálja nappali fényviszonyok között. Azonban sok sofőr nincs tisztában azzal, hogy a nappali menetfény nem helyettesíti a teljes értékű világítást, ugyanis nem világítja meg a jármű hátulját.

Ráadásul előfordulhat, hogy csak az egyik oldalon működik – ez különösen lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között lehet életveszélyes. Ilyen esetben nemcsak a balesetveszély nő, de a rendőrök is büntethetnek, hiszen ez a KRESZ szabályainak megsértését jelenti. Az egyoldali világítás félrevezető lehet mások számára, különösen szürkületben vagy rossz látási viszonyok között.

Lehetőség van utólagos nappali menetfény beszerelésére, ha a jármű hátulján nincs gyárilag beépített világítás. Fontos azonban, hogy az utólag felszerelt fényforrás ne zavarja a közlekedés többi résztvevőjét. Az újabb autókban már automatikus fényérzékelő működik: ha sötétedni kezd, a rendszer bekapcsolja a világítást. Magyarországon a szabályozás szerint az autók világításának napközben is működnie kell, tehát valamilyen fényforrásnak mindig világítania kell az autón. Azonban hosszú távon növelheti a fogyasztást, ami energiapazarláshoz vezethet

– mondta Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

A helyzetjelző lámpa kiégése is bírságot vonhat maga után. Régen egy izzócserét akár az út szélén is el lehetett végezni, ma azonban a modern autókban ehhez gyakran szinte a fél autót szét kell szedni. Ilyen esetekben sajnos gyakran elkerülhetetlen a büntetés is – tette hozzá az egyesület vezetője.