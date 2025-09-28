1 órája
A klimax árnyékában: egyre több húszéves nőt is utolér a menopauza – mi áll a korai terméketlenség hátterében?
Az utóbbi években egyre több fiatal nő szembesül egy olyan egészségügyi jelenséggel, amelyet korábban leginkább csak az ötvenes éveikben járó nők tapasztaltak meg. Riasztó tény, hogy ma már egyre gyakoribb a korai menopauza – előfordulhat, hogy egy nő már a harmincas évei elején, sőt akár a húszas éveiben tapasztalja meg a változókor tüneteit.
Ez az állapot nemcsak testi változásokat hoz, hanem komoly lelki és életminőségi kihívásokat is jelenthet az érintetteknek, különösen akkor, ha a gyermekvállalás még csak a tervek között szerepelt. De mi is pontosan a korai menopauza, milyen tünetei vannak, és mit tehetnek azok a nők, akiket ez a váratlan és nehéz fordulat ér?
Sokan úgy gondolják, hogy ez az állapot egyet jelent a nőiesség és a szexualitás végével. Sok nő épp ellenkezőleg, felszabadulásként éli meg ezt az időszakot, hiszen többé nem kell aggódniuk a menstruáció vagy a nem kívánt terhesség miatt. A menopauza egy természetes életszakasz, amely jellemzően 45 és 55 éves kor között következik be, amikor a petefészkek hormontermelése leáll, és ezzel együtt megszűnik a vérzés is.
Korai menopauza
– Kialakulása összetett és soktényezős folyamat. Számos külső és belső hatás járulhat hozzá, többek között a környezeti ártalmak, a feldolgozott, egészségtelen élelmiszerek fogyasztása, vagy akár bizonyos védőoltások is. A női reproduktív rendszer megbetegedései – mint a meddőség, az endometriózis vagy a PCOS – szintén egyre gyakoribbak, és nemcsak a termékenységet, hanem a menopauza időpontját is befolyásolhatják – magyarázta Nyilas Pál, kaposvári szülész-nőgyógyász.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt száz évhez képest a női termékenységi problémák jelentősen megszaporodtak, és egyre fiatalabb korosztályokat is érintenek. Korai menopauzáról akkor beszélünk, ha a menstruáció 40 éves kor előtt kimarad vagy rendszertelenné válik. Ez a petefészek működésének idő előtti leállását jelzi. Szerencsére ma már léteznek olyan laboratóriumi vizsgálatok, amelyek segítségével felmérhető a petefészkek aktuális állapota, és megjósolható azok várható működési ideje. Az egyik legfontosabb hormon, amit ilyenkor vizsgálnak, az FSH (follikulus-stimuláló hormon), amely a petefészkek működését serkenti. Ennek a szintjéből következtetni lehet arra, mennyire aktív még a petefészek, illetve mekkora a tartaléka. Emellett mérhető az AMH (anti-Müllerian hormon) szintje is, amely pontosabb képet ad arról, hogy mennyi érésre képes tüsző van még jelen, vagyis mennyi ideig maradhat fenn a természetes termékenység – tette hozzá a szakember.
Ezek a hormonvizsgálatok vérvétellel elérhetők, és fontos információt nyújtanak azok számára, akik szeretnék tudni, mennyi idejük van még a gyermekvállalásra – különösen akkor, ha az élethelyzetük miatt azt későbbre tervezik. Azonban a helyzet nem mindig egyszerű. A gyermekvállalás ma sok nő esetében a harmincas éveik végére vagy akár a negyvenes éveik elejére tolódik, és ilyenkor gyakran derül ki, hogy a termékenység már jelentősen csökkent. Ilyenkor különféle hormonkezelések vagy természetes, gyógynövény-alapú készítmények is szóba jöhetnek a petefészek működésének támogatására – de fontos leszögezni, hogy a termékeny időszak nem hosszabbítható meg a végtelenségig. A természetes biológiai határokat nem tudjuk teljesen átlépni – hangsúlyozta a szakember.
- A változókort megelőző időszakban már számos korai jel figyelmeztetheti a nőket arra, hogy hormonális változások zajlanak a szervezetükben. A legjellemzőbb korai panaszok közé tartoznak a hőhullámok, amelyek gyakran váratlanul törnek rá az érintettre, kellemetlen kipirulással és izzadással párosulva. Emellett rossz közérzet, alvászavar és érzelmi labilitás, például ingerlékenység vagy hangulatingadozás is előfordulhat, amelyek jelentősen befolyásolhatják a mindennapi életminőséget.
- Bizonyos elváltozások és testi változások csak évekkel az utolsó vérzés után alakulnak ki, és gyakran tartósabbak. Ezek közé tartozik a hasi típusú elhízás, amely a hormonális átrendeződés következményeként alakul ki. Sok nőnél jelentkezik hajritkulás. További gyakori, később jelentkező tünet a hüvelyi szárazság, amely kellemetlenné teheti az intim együttléteket.