A klimax árnyékában: egyre több húszéves nőt is utolér a menopauza – mi áll a korai terméketlenség hátterében?

Ez az állapot nemcsak testi változásokat hoz, hanem komoly lelki és életminőségi kihívásokat is jelenthet az érintetteknek, különösen akkor, ha a gyermekvállalás még csak a tervek között szerepelt. De mi is pontosan a korai menopauza, milyen tünetei vannak, és mit tehetnek azok a nők, akiket ez a váratlan és nehéz fordulat ér?

Egyre több nőt érintő probléma a menopauza, mégis kevesen beszélnek róla

Sokan úgy gondolják, hogy ez az állapot egyet jelent a nőiesség és a szexualitás végével. Sok nő épp ellenkezőleg, felszabadulásként éli meg ezt az időszakot, hiszen többé nem kell aggódniuk a menstruáció vagy a nem kívánt terhesség miatt. A menopauza egy természetes életszakasz, amely jellemzően 45 és 55 éves kor között következik be, amikor a petefészkek hormontermelése leáll, és ezzel együtt megszűnik a vérzés is.

Korai menopauza

– Kialakulása összetett és soktényezős folyamat. Számos külső és belső hatás járulhat hozzá, többek között a környezeti ártalmak, a feldolgozott, egészségtelen élelmiszerek fogyasztása, vagy akár bizonyos védőoltások is. A női reproduktív rendszer megbetegedései – mint a meddőség, az endometriózis vagy a PCOS – szintén egyre gyakoribbak, és nemcsak a termékenységet, hanem a menopauza időpontját is befolyásolhatják – magyarázta Nyilas Pál, kaposvári szülész-nőgyógyász.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt száz évhez képest a női termékenységi problémák jelentősen megszaporodtak, és egyre fiatalabb korosztályokat is érintenek. Korai menopauzáról akkor beszélünk, ha a menstruáció 40 éves kor előtt kimarad vagy rendszertelenné válik. Ez a petefészek működésének idő előtti leállását jelzi. Szerencsére ma már léteznek olyan laboratóriumi vizsgálatok, amelyek segítségével felmérhető a petefészkek aktuális állapota, és megjósolható azok várható működési ideje. Az egyik legfontosabb hormon, amit ilyenkor vizsgálnak, az FSH (follikulus-stimuláló hormon), amely a petefészkek működését serkenti. Ennek a szintjéből következtetni lehet arra, mennyire aktív még a petefészek, illetve mekkora a tartaléka. Emellett mérhető az AMH (anti-Müllerian hormon) szintje is, amely pontosabb képet ad arról, hogy mennyi érésre képes tüsző van még jelen, vagyis mennyi ideig maradhat fenn a természetes termékenység – tette hozzá a szakember.