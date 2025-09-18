Egy patakból került elő az erdők királya

Rudolf, a bonyhádi Völgység-patakba keveredett, ám az állatvédők által kimentett szarvasbika története a boldog vég felé közeledik – írja társlapunk, a Teol.hu. A mentést követően a vadászok és az állatmentők egy védett helyre, a Mőcsényi Szőlőhegyre szállították. Az állatorvos antibiotikummal látta el, hogy a bőgés közben szerzett sérülése mielőbb meggyógyuljon. Jelenleg olyan területen él, ahol rajta kívül nincs másik bika és védettséget élvez a vadászokkal szemben is. Nagy valószínűséggel nem kell újabb csatákat megvívnia. Viszont – mondják az állatvédők – fenséges dolga lesz, már háreme is van.

Rudolf, a mentett szarvasbika már háremet alapított

Fotó: Teol.hu

Bízik az emberekben a mentett szarvasbika

Az Álmok Útján Állatvédő Egyesület szakemberei, akik tevékeny részt vállaltak Rudolf kimentésében is, azt mondják, egészen biztosan ember nevelte fel. Amikor a mentés során veszélyhelyzetben volt, kereste a kapcsolatot, még a legnehezebb percekben is, ami egyértelmű jele annak, hogy bízik az emberekben. Az állatvédők értesülései szerint a szarvasbika, ha minden rendben lesz, egyeduralkodó marad a Mőcsényi Szőlőhegyen, és élheti tovább eddig sem kalandmentes életét.

A szarvasbika megmentéséről készült videók a Teol.hu oldalon érhetők el.