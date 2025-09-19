1 órája
Időben landolt a mentőhelikopter Hajmáson
Hetedik alkalommal szervezték meg a Zselic szívében a Somogy Vármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalát, mely idén először két napos rendezvénnyé bővült. A kaposvári mentők kezdeményezése évekkel ezelőtt még házi konferenciaként indult.
A kaposvári kezdeményezés hét évvel ezelőtt még házi konferenciaként indult: mindössze huszonhárman ültek össze a kórház étkezőjében, hogy szakmai tapasztalatot cseréljenek. Az érdeklődés az évek során annyira megnőtt, hogy mára országos eseménnyé nőtte ki magát az életmentők körében.
Hogy is néz ki a Somogy Vármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalának programja?
A program Hajmáson kezdődött egy úgynevezett nulladik nappal, melyen az Országos Mentőszolgálat orvosszakmai osztálya és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. instruktorai tartottak gyakorlatorientált képzést. Nyolc szituációs állomáson kellett betegeket ellátni, majd az instruktorok értékelték a munkát - a cél inkább az oktatás volt, mint a számonkérés. Emellett négy külön „skill” helyszínen manuális gyakorlatokat végeztek: ultrahangos vizsgálat, sebészeti beavatkozások, lélegeztetési technikák és a csapatmunka fejlesztése szerepelt a programban - mondta el az esemény egyik szervezője, Hunka Balázs, a kaposvári mentőállomás oxyológia és sürgősségi szakorvosa.
Hozzátette: A gyakorlatok között szerepelt többek között egy bika okozta sérülés ellátása, egy gyermek görcsrohamának csillapítása, vízből mentett gyermek újraélesztése, focikapu által fejsérülést szenvedett kisgyermek ellátása, valamint túra közben rosszul lett beteg segítése. A szituációkat az OMSZ és a légimentők szakemberei állították össze, valós esetek alapján.
A pénteki „fő napon” már 150 résztvevő gyűlt össze az ország minden részéből, a helyek alig néhány óra alatt beteltek - mondta Hunka Balázs, aki kiemelte, hogy a jelenlévők 95 százaléka vonuló mentődolgozó, a fennmaradó 5 százalékot egyetemi hallgatók és sürgősségi dolgozók teszik ki. A rendezvény költségeit a résztvevők befizetéseiből, vármegyei mentőalapítványok lakossági adományaiból és mecénás cégek támogatásából fedezték. A szervezők és instruktorok mindannyian önkéntes alapon, szabadidejükben vettek részt a találkozón.
Gyakorlaton a mentősökFotók: Lang Róbert
Országos szintű szakmai találkozó
A program egyik különlegessége volt, hogy pénteken az eseményre egy mentőhelikopter is érkezett, valamint bemutatkozott a Szent Márton Gyermekrohamkocsi és a Magyar Gyermekmentő Alapítvány mentőorvosi kocsija.
Hunka Balázs, Buni Roland és Borbély Gábor főszervezők hangsúlyozták: hasonló rendezvény jelenleg nincs az országban.
Az OMSZ orvosszakmai osztályának vezetője, Constantinovits Miklós főorvos elmondta: az ilyen gyakorlatok legfontosabb célja, hogy a résztvevők biztonságos környezetben próbálhassák ki tudásukat. „A valóságban egyetlen apró hiba is végzetes lehet, itt viszont lehetőség van tanulni a hibákból, és ezáltal fejlődni” - mondta. A program külön értéke, hogy a helyszíni betegellátás minden mozzanatát végigkövetik: a sérült vagy beteg állapotfelmérésétől kezdve az újraélesztésen át a speciális beavatkozásokig. A folyamatos oktatás célja, hogy olyan támogató környezetet hozzunk létre, ahol a mentődolgozók nem félelemből, hanem tapasztalatszerzésből dolgoznak. Így a valós helyzetekben már magabiztosan, higgadtan tudnak cselekedni” - fogalmazott. Hozzátette: az év során több kötelező képzés is zajlik a mentőszolgálatnál, ez az esemény pedig kiegészíti és erősíti ezt a rendszert.
A légimentők szemszögéből
A rendezvényen Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. orvosigazgatója kiemelte: valós, korábban megtörtént kritikus eseteket játszanak újra szimulációk során. – A cél az, hogy ha ezek a helyzetek ismét előfordulnak a mindennapokban, a mentődolgozók tapasztaltabban és higgadtabban tudják ellátni a betegeket - hangsúlyozta.
Somogyban a helikopterek riasztása a kaposvári mentésirányításon keresztül történik, a bázisok közül Marcali és Balatonfüred látja el a térséget, de Szekszárdról is érkezhet gép. Egy nagyobb balesetnél - például az M7-es autópályán - akár két-három helikopter is megjelenhet egyszerre. A Balaton-parton nyáron rendszeres a légimentők jelenléte: főként vízbefulladás, de egyéb belgyógyászati rosszullétek miatt is gyakran riasztják őket.
Mentőhelikopterrel folytatódott a mentős gyakorlat HajmásonFotók: Lang Róbert
Országosan hét légimentő bázis működik, központjuk Budaörsön található. A helikopter személyzete háromfős: egy pilóta, egy szakorvos és egy paramedikus alkotja a csapatot. A pilóták jellemzően katonai vagy rendőrségi háttérrel érkeznek, legalább ezer óra repülési tapasztalattal. Az orvos és a paramedikus nemcsak a betegellátásban vesz részt, hanem a repülés közben is segíti a pilótát, így munkájuk multifunkcionális - mondta Gebei Róbert. Hozzátette: a légimentők közé a legjobb, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák kerülhetnek be.
Ernyei Balázs szombathelyi mentőorvos első alkalommal vett részt a rendezvényen. – Ilyen jellegű szakmai workshopra és fejlődésre viszonylag ritkán adódik lehetőség. Úgy gondolom, a szakmánkban az elméleti felkészültség mellett legalább ilyen fontos a szituációs gyakorlat. Számomra motiváló, hogy neves, képzett oktatóktól tanulhatunk életszerű szituációkban, olyan eseteket és képességeket gyakorolva, amelyek ritkán fordulnak elő, de ha bekövetkeznek, akkor gyorsan és szakszerűen kell végrehajtani őket - fogalmazott.
- A rendezvényen pénteken részt vesz Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, valamint több vezető tisztségviselő. A szervezők szerint a kerekasztal és a hozzá kapcsolódó gyakorlati napok bizonyítják, hogy a magyar mentőszolgálat folyamatos képzésekkel, támogató légkörben készíti fel dolgozóit a legnehezebb helyzetekre.
A rendezvény országos hírét nemcsak a szakmai programoknak, hanem a Zselic gyönyörű helyszínének is köszönheti. "Vannak kollégák, akik családostól érkeznek, és a hétvégét pihenéssel, kikapcsolódással töltik, miközben szakmailag is feltöltődnek. A helyszín nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy a rendezvény ilyen színvonalon valósulhat meg - fogalmaztak a szervezők.