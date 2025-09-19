Időben landolt a mentőhelikopter Hajmáson

A kaposvári kezdeményezés hét évvel ezelőtt még házi konferenciaként indult: mindössze huszonhárman ültek össze a kórház étkezőjében, hogy szakmai tapasztalatot cseréljenek. Az érdeklődés az évek során annyira megnőtt, hogy mára országos eseménnyé nőtte ki magát az életmentők körében.

Somogy Vármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalának egyik gyakorlata Fotó: Lang Róbert

Hogy is néz ki a Somogy Vármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalának programja?

A program Hajmáson kezdődött egy úgynevezett nulladik nappal, melyen az Országos Mentőszolgálat orvosszakmai osztálya és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. instruktorai tartottak gyakorlatorientált képzést. Nyolc szituációs állomáson kellett betegeket ellátni, majd az instruktorok értékelték a munkát - a cél inkább az oktatás volt, mint a számonkérés. Emellett négy külön „skill” helyszínen manuális gyakorlatokat végeztek: ultrahangos vizsgálat, sebészeti beavatkozások, lélegeztetési technikák és a csapatmunka fejlesztése szerepelt a programban - mondta el az esemény egyik szervezője, Hunka Balázs, a kaposvári mentőállomás oxyológia és sürgősségi szakorvosa.

Hozzátette: A gyakorlatok között szerepelt többek között egy bika okozta sérülés ellátása, egy gyermek görcsrohamának csillapítása, vízből mentett gyermek újraélesztése, focikapu által fejsérülést szenvedett kisgyermek ellátása, valamint túra közben rosszul lett beteg segítése. A szituációkat az OMSZ és a légimentők szakemberei állították össze, valós esetek alapján.

Sérült gyermek ellátása zajlik Fotó: Lang Róbert

A pénteki „fő napon” már 150 résztvevő gyűlt össze az ország minden részéből, a helyek alig néhány óra alatt beteltek - mondta Hunka Balázs, aki kiemelte, hogy a jelenlévők 95 százaléka vonuló mentődolgozó, a fennmaradó 5 százalékot egyetemi hallgatók és sürgősségi dolgozók teszik ki. A rendezvény költségeit a résztvevők befizetéseiből, vármegyei mentőalapítványok lakossági adományaiból és mecénás cégek támogatásából fedezték. A szervezők és instruktorok mindannyian önkéntes alapon, szabadidejükben vettek részt a találkozón.