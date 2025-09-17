Segíteni akart, mégis megbüntették – mit mondanak a szabályok a mentő elengedéséről?

A közúti közlekedés egyik legfontosabb alapszabálya, hogy a megkülönböztető jelzéseket használó járműveknek minden helyzetben elsőbbséget kell biztosítani. Ez nemcsak jogi, hanem erkölcsi kötelesség is, hiszen a mentő és ezek a járművek sokszor életekért versenyeznek az idővel.

Mentőautó elengedése közben közlekedő autósok – szabályok és helyes magatartás

Fotó: MW

A megkülönböztető jelzés a kék vagy piros villogó fény és a sziréna együttes használatát jelenti. Amint észleljük a megkülönböztető jelzést használó járművet – legyen az mentő, rendőrautó, tűzoltó vagy más hivatalos szerv járműve –, kötelesek vagyunk az akadálytalan továbbhaladását biztosítani. Ez azt jelenti, hogy félre kell húzódni, és ha szükséges, akár meg is kell állni. Ezt minden esetben a forgalmi helyzethez igazítva, de határozottan kell megtenni.

– Általánosságban azt tapasztalom, hogy az autósok jól reagálnak a megkülönböztető jelzést használó járművekre – legalábbis itt Fonyódon – mondta el Gál Tamás, a Liget Taxi sofőrje.

– Piacnapokon viszont gyakran kialakulnak kaotikus forgalmi helyzetek, főként a négysávos főút környékén, ahol nehezebben tudnak félrehúzódni az autók. Ettől eltekintve, akár lakott területen belül, akár azon kívül, a járművezetők többsége félreáll, amint észleli a mentő közeledését. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy valaki későn veszi észre a szirénázó járművet, és ilyenkor a mentőnek kell hirtelen irányt váltania – tette hozzá.

Mentő miatt gyorsított – most fizethet a jó szándékért

Amikor mentőt engedünk el, mindannyian a biztonságot tartjuk szem előtt. Ám sajnos nem mindig járunk jól a segíteni akarással: egy autós példája jól mutatja, hogy a jó szándék néha komoly következményekkel járhat. Valaki ugyanis pont így járt: 50 ezer forintos bírságot kapott, mert az 50 km/órás sebességkorlátozás helyett 71 km/órával hajtott. A férfi szerint azért gyorsított, hogy mielőbb kitérjen a mögötte szirénázó autó elől.

Bár méltányossági kérelmet nyújtott be, a hatóság az objektív felelősség elvére hivatkozva elutasította, mondván, a szabályszegés körülményeit nem veszik figyelembe.

Szakjogász szerint ilyen esetekben a bírósághoz lehet fordulni végszükségre hivatkozva, hogy igazolják a gyorshajtás indokoltságát.