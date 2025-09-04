Mostantól az AI dönt a pénzedről? A mesterséges intelligencia akkor is bevásárol, ha nem akarjuk

Hatalmas áttörés, és kényelemes volt, amikor elindult az internetes vásárlás. Egyszerűen, gyorsan az otthonunk kényelméből tudtunk vásárolni, újabb kiegészítőket. A világunk gyors fejlődése, az automatizált folyamatok és a mesterséges intelligencia térhódítása kezdi átformálni az internetes vásárlási szokásainkat.

Mesterséges intelligencia már robotokon is futtatható. - Fotó: Nagy Norbert

Egyre jobban gyorsul a világ, és hamarabb szeretnénk az információt is megszerezni. Mostanra a hagyományos értelembe vett böngészés is kezd fárasztóvá válni, és gyakrabban fordulunk különböző „válaszmotorokhoz". Könnyebb a kérdéseinket feltennünk egy programnak, amely készít nekünk egy összefoglalót, amely az általunk kérdezett témát, a kért mélységekben fejt ki. Amióta a Google kiegészítette a keresési funkcióját, egy mesterséges intelligencia által generált összefoglalóra, azóta jelentősen csökkentek a kattintási számaink. Egyszerűen, gyorsan kapunk forrás megjelölt válaszokat, összefoglalókat a keresett témával kapcsolatban.

Képzeljük csak el, hogy szeretnénk egy esküvői ruhát vásárolni. Nem kell többé böngésznünk az odalakat, hanem egyszerűen csak egy AI Agnetnek kiadjuk a feladatot, és magától keres egy ruhát az általunk megadott paraméterek alapján, majd kosárba teszi és meg is rendeli számunkra.

Nem veszélytelen a mesterséges intelligencia

A döntéseinket egyre gyakrabban átadjuk a mesterséges intelligenciáknak, ezzel szűkülhet a választási szabadságunk, továbbá ha gyakran használjuk ezt a módszert, akkor csökken a döntési képességünk. Egyre többen használják az AI-Agenteket az üzleti életben is.

A vállalkozóknak egy hatalmas segítség, de nem veszélytelen. Ha nincs meg a kellő figyelem és kontroll, akkor egy-egy rossz, hibás működése akár bonyodalmakat is okozhat nekünk. – Az AI Agentek már úgynevezett „kézzel és lábbal" rendelkeznek, így minden egyes ilyen feladat végrehajtásával egy kockázatot vállalunk. Egy vásárlás után fizetési kötelezettséget kell vállalnunk, így érdemes átgondolnunk az ilyen típusú feladatok kiadását az AI Agentek részére – mondta - mondta Jóföldi Endre a Precognox Informatikai Kft. alapítója. Hozzátette, minden feladatot, amelyet az AI-nak adunk, és azt elvégez nekünk, azokért nekünk kell felelősséget vállalnunk a későbbiekben.