Különleges ízek

A kézműves mézben olyan dolgok lehetnek, amit el se hinnél

Címkék#Gulyás Méhészeti Manufaktúra#különlegesség#gyógynövény#Kaposvári Mézfesztivál#méz

Hétvégén ismét a méz kerül a középpontba Somogyban. Megrendezik a Mézfesztivált, ahol a látogatók nemcsak a hagyományos akác- és hársmézeket ízlelhetik meg, hanem számos különlegességet is. Cikkünkben ezekből mutatunk ízelítőt.

Lugosi Laura

Amikor mézről beszélünk, legtöbbünknek elsőként a jól ismert akác vagy hársméz, esetleg a vegyes virágméz jut eszébe. Pedig a somogyi méhészek kínálata jóval gazdagabb ennél - a klasszikus ízek mellett igazi ínyencségeket is találhatunk. 

A gyerekek imádják a finom édes mézet.
A gyerekek imádják a finom édes mézet. Fotó: Lang Róbert

A különleges mézek hódítanak a vásárlók körében

A gesztenyeméz és a vadszeder méz például már önmagában is különlegességnek számít, de akadnak olyan párosítások, amelyekről sokan talán még nem is hallottak. A csokoládéval megbolondított mézek például valódi kuriózumok. Létezik belőlük fehércsokis, tejcsokis, 85%-os étcsokoládés, de van kandírozott narancshéjjal, dióval vagy éppen narancsos étcsokoládéval készült változat is. Ezek nemcsak édesszájúaknak jelentenek különleges élményt, hanem ajándéknak is tökéletesek.

Egy helyi méhész arról, hogyan születnek a gyógynövényes mézkülönlegességek

A különleges mézek készítése mögött nemcsak szakértelem, hanem valódi elhivatottság áll – erről beszélt lapunknak Gulyás-Móricz Judit, a csokonyavisontai Gulyás Méhészeti Manufaktúra egyik alapítója, aki egészségügyi, természetgyógyászati, fitoterápiás végzettséggel rendelkezik.

Mint elmondta, a manufaktúrában gyógynövényes mézeket úgy készítenek, hogy szárított növényeket áztatnak akácmézbe - a növényeket többnyire maguk szedik -, majd a nap segítségével érlelik. Fontos szabály, hogy a méz hőmérséklete soha nem emelkedhet 35 fok fölé, így megőrzik annak minden jótékony hatását. Van egy különleges eljárásunk, amely során a mézeket napoztatjuk, de ügyelünk arra, hogy ne melegedjenek túl - tette hozzá.

A borsmentás, citromfüves, levendulás és kamillás mézek főként nyugtató, emésztést segítő és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt népszerűek. A csalán, zsálya, bazsalikom vagy kakukkfű felhasználásával készült változatok a szervezet tisztítását, az immunrendszert vagy a légutakat támogathatják. A csípősebb ízek kedvelői a chilis mézet részesíthetik előnyben, amely anyagcsere-serkentő és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól ismert.

Különleges mézek.
Különleges mézek. Forrás: Facebook

Nemcsak a gyógynövényes, hanem a csokoládés és diós különlegességeik is nagy népszerűségnek örvendenek. Az étcsokoládés mézekben például 70–80–90%-os kakaótartalmú csokoládét használnak. Kevesen tudják, hogy a jó minőségű étcsokoládé nemcsak az agyműködést serkenti, hanem számos más jótékony hatása is van. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy termékeik természetes módon támogassák a szervezetet. A mandulás méz például kiváló vasforrás lehet azoknak a gyerekeknek, akik nem szívesen fogyasztanak gyógyszeres vaspótló készítményeket. A különböző vastabletták és folyadékok gyakran lassítják a bélmozgást, sőt akár székrekedést is okozhatnak, miközben a természetben minden megtalálható, amire szükségünk van. Nem elsősorban a gyógyszerekhez kellene nyúlnunk, hanem visszatérni a természethez – hangsúlyozta.

Judit szerint éveken át készültek arra, hogy pontosan milyen termékeket állítsanak elő, és ehhez milyen szaktudást gyűjtsenek össze. Fontos, hogy a méz ne csak finom legyen, hanem valódi értéket, gyógyhatást is hordozzon - zárta gondolatait.

 

  • Aki nyitott az újdonságokra, vagy hagyományos mézet szeretne vásárolni és a magyar termelőket támogatni, annak mindenképp érdemes ellátogatnia a fesztiválra - A Gulyás Méhészeti Manufaktúra és mi is ott leszünk, és beszámolunk róla. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál majd olyan mézet, amire korábban nem is gondolt volna. 

 

