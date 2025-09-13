Mézillat lengte be Kaposvárt – ismét a méhek fővárosa lett a város

Ebben az évben Kaposváron immár tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Kaposvári Mézfesztivált, a Zselici Méhész Egyesület és a Zselici Méz Lovagrend szervezésében. A rendezvénysorozat ezzel egy fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen jövőre jubileumi, huszadik évfordulóját ünnepli majd.

Mézfesztivál Kaposváron – Méhészet, hagyomány és mézes finomságok

A kétnapos esemény pénteken, szeptember 12-én, 14 órakor vette kezdetét a Múzeum előtti téren, ahol már az első pillanattól kezdve mézes áruk, kézműves termékek, illatos gyertyák, szappanok, természetes kozmetikumok és édességek sokasága várja a látogatókat. A vásári forgatag mellett színpadi programok is szórakoztatták a közönséget – a gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot.

A szombati program szeptember 13-án reggel 9 órától indult. A rendezvényen részt vett a Mazsorett Kaposvár csapata is, amelyet Herczeg Anita táncpedagógus vezetett.

Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke köszöntötte a rendezvény látogatóit, és egyben köszönetét fejezte ki a Kaposvári Fúvószenekar lelkes közreműködéséért, amely meghatározó értékteremtő és értékközvetítő szerepet tölt be a város kulturális életében. Tevékenységükön keresztül nemcsak gazdagítják Kaposvár zenei világát, hanem erősítik a közösségi összetartozást is, miközben újabb generációkat inspirálnak a zene szeretetére. Üdvözölte a színpadon megjelent vendégeket is, külön köszöntötte Kárpáti Tímeát, Kaposvár alpolgármesterét, Boros László atyát, a Székesegyház plébánosát, Pickelhaupt Annát, Somogy első mézkirálynőjét, valamint a megjelent lovagrendek képviselőit.

A Kaposvári Mézfesztivál – ahol a mézé a főszerep

– Úgy vélem, hogy a mai világban különösen nagy jelentősége van egy olyan természetes kincs megőrzésének, mint a méz. A Kaposvári Mézfesztivál hazánk egyetlen olyan eseménye, amely kizárólag a mézről és a méhészet hagyományairól szól, így önmagában is páratlan értéket képvisel.

– A méhek olyan egyedülálló értéket teremtenek, amelyet mindannyiunknak tisztelettel és megbecsüléssel kell őriznünk. A méhész lovagrendek elkötelezetten vigyáznak erre az értékre, különös figyelmet fordítva a termékek tisztaságára és hitelességére. Külön köszönet jár a Zselici Méhész Egyesületnek, amely évről évre eljuttatja a zselici tiszta finomságot óvodáinkba és iskoláinkba, ezáltal megismertetve a gyerekekkel a természet egyik legősibb és legtisztább ajándékát. Az ő tevékenységük nem csupán szemléletformáló, hanem nélkülözhetetlen szerepet tölt be az élet körforgásának fenntartásában és a természet egyensúlyának megőrzésében –fogalmazott Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, a város lakóit üdvözölve.