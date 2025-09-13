3 órája
Mézillat lengte be Kaposvárt – ismét a méhek fővárosa lett a város
Szeptember 12–13-án mézes finomságokkal, különleges termékekkel és színes programokkal várták az érdeklődőket. A Mézfesztiválon Kaposvár erre a két napra a méhészet fővárosává vált. Az idei fesztivált ráadásul derűs, napos idő kísérte, így a kaposváriak méltó módon ünnepelhették meg ezt a különleges eseményt.
Ebben az évben Kaposváron immár tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Kaposvári Mézfesztivált, a Zselici Méhész Egyesület és a Zselici Méz Lovagrend szervezésében. A rendezvénysorozat ezzel egy fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen jövőre jubileumi, huszadik évfordulóját ünnepli majd.
A kétnapos esemény pénteken, szeptember 12-én, 14 órakor vette kezdetét a Múzeum előtti téren, ahol már az első pillanattól kezdve mézes áruk, kézműves termékek, illatos gyertyák, szappanok, természetes kozmetikumok és édességek sokasága várja a látogatókat. A vásári forgatag mellett színpadi programok is szórakoztatták a közönséget – a gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot.
A szombati program szeptember 13-án reggel 9 órától indult. A rendezvényen részt vett a Mazsorett Kaposvár csapata is, amelyet Herczeg Anita táncpedagógus vezetett.
Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke köszöntötte a rendezvény látogatóit, és egyben köszönetét fejezte ki a Kaposvári Fúvószenekar lelkes közreműködéséért, amely meghatározó értékteremtő és értékközvetítő szerepet tölt be a város kulturális életében. Tevékenységükön keresztül nemcsak gazdagítják Kaposvár zenei világát, hanem erősítik a közösségi összetartozást is, miközben újabb generációkat inspirálnak a zene szeretetére. Üdvözölte a színpadon megjelent vendégeket is, külön köszöntötte Kárpáti Tímeát, Kaposvár alpolgármesterét, Boros László atyát, a Székesegyház plébánosát, Pickelhaupt Annát, Somogy első mézkirálynőjét, valamint a megjelent lovagrendek képviselőit.
A Kaposvári Mézfesztivál – ahol a mézé a főszerep
– Úgy vélem, hogy a mai világban különösen nagy jelentősége van egy olyan természetes kincs megőrzésének, mint a méz. A Kaposvári Mézfesztivál hazánk egyetlen olyan eseménye, amely kizárólag a mézről és a méhészet hagyományairól szól, így önmagában is páratlan értéket képvisel.
– A méhek olyan egyedülálló értéket teremtenek, amelyet mindannyiunknak tisztelettel és megbecsüléssel kell őriznünk. A méhész lovagrendek elkötelezetten vigyáznak erre az értékre, különös figyelmet fordítva a termékek tisztaságára és hitelességére. Külön köszönet jár a Zselici Méhész Egyesületnek, amely évről évre eljuttatja a zselici tiszta finomságot óvodáinkba és iskoláinkba, ezáltal megismertetve a gyerekekkel a természet egyik legősibb és legtisztább ajándékát. Az ő tevékenységük nem csupán szemléletformáló, hanem nélkülözhetetlen szerepet tölt be az élet körforgásának fenntartásában és a természet egyensúlyának megőrzésében –fogalmazott Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, a város lakóit üdvözölve.
Megnyitotta kapuit a Mézfesztivál KaposváronFotók: Muzslay Péter
– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy 2025-ben elnyerhettem a Magyarország Mézkirálynője címet. Különösen boldoggá tesz, hogy itt állhatok Önök előtt ezen a jeles eseményen. Számomra ez a fesztivál nem csupán egy a sok rendezvény közül – gyermekként több alkalommal is részt vettem rajta, ahol szüleimmel együtt mézet árusítottunk. Ez az élmény most különleges módon teljesedhet ki számomra, hiszen már nem nézőként, hanem Mézkirálynőként lehetek részese – folytatta köszöntőjét, a fonyódi Pickelhaupt Anna.
- Az idei Mézfesztivált is remek hangulat jellemezte, de a rendezvény célja jóval túlmutat a szórakoztatáson. Fontos küldetése, hogy felhívja a figyelmet a méhek ökológiai jelentőségére, a fenntartható méhészet fontosságára, valamint a kiváló minőségű hazai értékekre.
- A szervezők ezúttal is gondoskodtak arról, hogy minden látogató magával vihessen valamit ebből az egyedülálló világból – legyen az egy üveg zamatos akácméz, egy különleges propoliszos balzsam, vagy épp egy felejthetetlen élmény a színpadról.