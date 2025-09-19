szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Helyi közélet

1 órája

Bemutatta képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk

Címkék#országgyűlés#Erdélyi Ákos#Duró Dóra

A 2026-os országgyűlési választásokon indulnak. Bemutatta somogyi képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk.

Kovács Gábor László

Bemutatta somogyi képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk pénteken Kaposváron Duró Dóra, az Országgyűlés alelnöke jelenlétében. Erdélyi Ákos a kaposvári 1-es, Halászné Hunyadi Gyöngyi a barcsi 2-es, Jozó Tamás a marcali 3-as és Papp Korbuly Barnabás a siófoki 4-es választókerületben indul majd az ellenzéki párt színeiben a jövő évi országgyűlési választásokon. 

 

A Mi Hazánk somogyi csapata

A 21 éves Erdélyi Ákos a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett. A magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán kereskedelem és marketing szakon tanul. A kaposvári önkormányzat képviselője, a marketing és turisztikai bizottság elnöke. 

A 69 éves Halászné Hunyadi Gyöngyi Kutason született, 55 éve él Barcson. Képesített könyvelő, két fiúgyermeket nevelt. Jelenleg nyugdíjas és nagymama, kedvenc időtöltése a kerti munka. 

Az 52 éves Jozó Tamás  egy bioboltot üzemeltet Lengyeltótiban, és egy vitaminüzletet Kaposváron. Lengyeltótiban él egészségtanácsadó feleségével, 19 éve helyi önkormányzati képviselő. 2024-től a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagja. 

A 68 éves Papp Korbuly Barnabás kereskedelmi és vendéglátó szakiskolát végzett. Cukrászként, felszolgálóként, szakácsként, de tulajdonos-üzletvezetőként is dolgozott. 2012-ben született kislányát egyedül neveli. Szabadidejében gazdálkodik.   

 

