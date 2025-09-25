Mi lesz így a balatoni borokkal? Azonnali egyeztetést kezdett a képviselő

Az aranysárgulás karantén jellegű betegség, amelynek terjedése miatt haladéktalan, hatékony jogszabályi intézkedésekre van szükség. Ennek érdekében Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője egyeztetéseket folytat a térség borászaival, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnökével a védekezés lehetőségeiről és a fertőzés megállítását célzó jogszabályi intézkedésekről. A szakemberek és a gazdák közös célja a betegség további terjedésének megakadályozása, ezzel védve a térség szőlőültetvényeit és biztosítva a jövőbeli borászatok működését.