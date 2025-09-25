szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

28 perce

Mi lesz így a balatoni borokkal? Azonnali egyeztetést kezdett a képviselő

Címkék#Siófok#borász#baktérium#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Somogy megyében is felütötte fejét az aranysárgulás nevű fitoplazma baktérium által okozott szőlőbetegség, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. A fertőzés a szőlőtőkék pusztulásához vezet, és komoly veszélyt jelent a helyi borászatokra.

Sonline.hu
Mi lesz így a balatoni borokkal? Azonnali egyeztetést kezdett a képviselő

Fotó: Witzmann Mihály

Az aranysárgulás karantén jellegű betegség, amelynek terjedése miatt haladéktalan, hatékony jogszabályi intézkedésekre van szükség. Ennek érdekében Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője egyeztetéseket folytat a térség borászaival, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnökével a védekezés lehetőségeiről és a fertőzés megállítását célzó jogszabályi intézkedésekről. A szakemberek és a gazdák közös célja a betegség további terjedésének megakadályozása, ezzel védve a térség szőlőültetvényeit és biztosítva a jövőbeli borászatok működését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu