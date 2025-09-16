Tíz éve történt: Somogy megye a 2015-ös migrációs válság frontvonalában

Szeptember 15-én Magyarország lezárta a szerb határt, miután Röszkénél napokig feszült helyzet alakult ki, a kerítésnél pedig erőszakos incidensek történtek. Ezt követően a migráns tömeg Horvátország felől keresett új útvonalat, amely Somogy megyét tette a migráció egyik fő belépési pontjává.

A migránsok tábort vertek Fotó: Lang Róbert

A migránsok elérték Somogy megyét: Gyékényes - Zákány, több tízezer belépő

Az első nagyobb csoport 2015. szeptember 18-án érkezett Gyékényesnél, ahol mintegy 1000 fő lépte át a zöldhatárt. Horvátország ekkor már szervezetten szállította a menedékkérőket buszokkal és vonatokkal a határ közelébe. A magyar rendőrök végigkísérték a több száz fős gyalogos menetet egészen a zákányi vasútállomásig, ahonnan különvonatok vitték tovább őket.

Szeptember 18–21. között már több mint 11 ezer fő érkezett, a legnagyobb egyszeri csoport kb. 2000 ember volt. Az elkövetkező hetekben naponta több ezer migráns lépte át a horvát-magyar zöldhatárt, elsősorban Zákány térségében, ahol azonnal vasútra szállították őket. Egy hónap alatt több mint 80 ezer ember érkezett Somogyba ezen az útvonalon.

A művelet jól szervezetten zajlott: a rendőrség kisebb csoportokban kísérte át az embereket a határtól a vasúti vágányokig, ahol előre odarendelt szerelvények vártak. Amint megtelt egy vonat, az elindult Nyugat-Magyarország felé, például Szentgotthárdra vagy Vámosszabadira. Így elkerülhető volt, hogy nagyobb tömegek torlódjanak fel a településen.

Így emlékezett vissza Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó: a tíz évvel ezelőtti röszkei ostrom idején dobálózó, agresszív fiatal férfiak támadták a magyar rendőröket, de a határőrök példásan helytálltak, és a migránsoknak nem sikerült áttörniük. Hangsúlyozta, hogy bár feszült pillanat volt, a magyar határőrizeti rendszer sikeresen alkalmazott intézkedései ma már több európai ország számára is példát jelentenek.

Barcs: új áteresztőpont

A nagy nyomás miatt a hatóságok szeptember 20-tól Barcsnál is ideiglenes beléptetőpontot nyitottak. A Dráva-parti sétányon kordonnal elkerített folyosót és katonai sátrakat alakítottak ki, a mentők és a Vöröskereszt is készenlétben álltak. Az első, kb. 200 fős csoport este érkezett buszokkal, majd őket is azonnal vonatra ültették. A rendszer itt is gördülékenyen működött: a migránsok nem jutottak be a város belső részeibe, hanem közvetlenül a vasútállomásra kísérték őket.