Tíz éve történt: Somogy megye a 2015-ös migrációs válság frontvonalában
2015 nyarán és őszén soha nem látott tömegű, mintegy 400 ezer illegális bevándorló érkezett Magyarországra, közülük 386 ezren menedékkérelmet is benyújtottak. A migránsok túlnyomó többsége Nyugat-Európa felé tartott, ám az ország déli határszakasza szeptember közepére válságossá vált.
Fotó: LANG ROBERT
Szeptember 15-én Magyarország lezárta a szerb határt, miután Röszkénél napokig feszült helyzet alakult ki, a kerítésnél pedig erőszakos incidensek történtek. Ezt követően a migráns tömeg Horvátország felől keresett új útvonalat, amely Somogy megyét tette a migráció egyik fő belépési pontjává.
A migránsok elérték Somogy megyét: Gyékényes - Zákány, több tízezer belépő
Az első nagyobb csoport 2015. szeptember 18-án érkezett Gyékényesnél, ahol mintegy 1000 fő lépte át a zöldhatárt. Horvátország ekkor már szervezetten szállította a menedékkérőket buszokkal és vonatokkal a határ közelébe. A magyar rendőrök végigkísérték a több száz fős gyalogos menetet egészen a zákányi vasútállomásig, ahonnan különvonatok vitték tovább őket.
Szeptember 18–21. között már több mint 11 ezer fő érkezett, a legnagyobb egyszeri csoport kb. 2000 ember volt. Az elkövetkező hetekben naponta több ezer migráns lépte át a horvát-magyar zöldhatárt, elsősorban Zákány térségében, ahol azonnal vasútra szállították őket. Egy hónap alatt több mint 80 ezer ember érkezett Somogyba ezen az útvonalon.
A művelet jól szervezetten zajlott: a rendőrség kisebb csoportokban kísérte át az embereket a határtól a vasúti vágányokig, ahol előre odarendelt szerelvények vártak. Amint megtelt egy vonat, az elindult Nyugat-Magyarország felé, például Szentgotthárdra vagy Vámosszabadira. Így elkerülhető volt, hogy nagyobb tömegek torlódjanak fel a településen.
Így emlékezett vissza Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó: a tíz évvel ezelőtti röszkei ostrom idején dobálózó, agresszív fiatal férfiak támadták a magyar rendőröket, de a határőrök példásan helytálltak, és a migránsoknak nem sikerült áttörniük. Hangsúlyozta, hogy bár feszült pillanat volt, a magyar határőrizeti rendszer sikeresen alkalmazott intézkedései ma már több európai ország számára is példát jelentenek.
Barcs: új áteresztőpont
A nagy nyomás miatt a hatóságok szeptember 20-tól Barcsnál is ideiglenes beléptetőpontot nyitottak. A Dráva-parti sétányon kordonnal elkerített folyosót és katonai sátrakat alakítottak ki, a mentők és a Vöröskereszt is készenlétben álltak. Az első, kb. 200 fős csoport este érkezett buszokkal, majd őket is azonnal vonatra ültették. A rendszer itt is gördülékenyen működött: a migránsok nem jutottak be a város belső részeibe, hanem közvetlenül a vasútállomásra kísérték őket.
A válság kezelésében a somogyi rendőrök, határőrök és országosan vezényelt egységek mellett a honvédség is részt vett. Egy ötszáz fős katonai alakulat Kaposváron állomásozott, és megkezdte a Dráva menti kerítés építését. A kormány további 30 milliárd forintot különített el a helyzet kezelésére.
A rendfenntartás fegyelmezetten zajlott, komolyabb rendbontás nem történt, a migránsokat szervezetten továbbították. A zákányi és barcsi műveleti pontokon a rendőrök, katasztrófavédelem, mentők, segélyszervezetek és civilek összehangoltan dolgoztak. A helyiek élelmet, vizet és kávét osztottak, sőt a rendőröket is segítették. A falvak lakói ügyeltek településük tisztaságára, a közösségi médiában is hangsúlyozták a rend megőrzését.
A horvát határ lezárásától a mai napig
2015 októberére a helyzet rendeződött: október 16-án éjféltől lezárták a horvát-magyar zöldhatárt, a kerítést kiterjesztették a somogyi és zalai szakaszra is. Az utolsó napon még közel 6000 fő érkezett Zákányhoz, de másnaptól a migráció fő útvonala Szlovéniába tevődött át, így Somogy megye határszakasza tehermentesült.
Somogy megye a 2015-ös migrációs válság frontvonalábanFotók: Lang Róbert
2016 után már csak elszórt esetek történtek: 2020 őszén négy afgán határsértőt tartóztattak fel Berzencénél, 2022 nyarán pedig egy teherautó rakterében 34 migránst találtak az M7-es autópályán.
Jól teljesített a somogyi védelem
Egy hónap alatt több mint 80 ezer ember érkezett Zákánynál és Barcsnál. A válság kezelésében példás összefogás mutatkozott meg a rendvédelmi erők, az önkormányzatok és a lakosság között. A somogyi helytállás hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország elkerülje a más európai országokban látott káoszt, és a határőrizeti rendszer kontroll alatt tudja tartani a folyamatot. A kormány és a közvélemény egyaránt elismerte a dél-dunántúli szakasz szerepét a válság sikeres kezelésében.