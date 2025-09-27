Balatoni turizmus másként: egy 178 éves hagyomány éledt újjá a Mihály-napi vásárral Szántódpusztán

A Mihály-napi vásárban számos árus kínálta portékáit, a gyerekeket ugrálóvár, állatsimogató, kézműves foglalkozások és látványos állatbehajtás várta, míg a felnőttek forralt bort, fröccsöt, süteményeket, lángost, fánkot és más finomságokat kóstolhattak. A szántódpusztai vásári forgatagot élőzene is kísérte.

Mihály-napi vásár – 178 éves hagyományt idéztek fel Szántódpusztán

Fotó: Krausz Andrea

Látványosan megújult a majorság

Mihály-nap a pásztorév fordulója volt: a behajtás, az elszámoltatás és a nagy vásárok ideje. Ezt a hagyományt idézte fel idén is a Szántódpusztai Majorság, amely az elmúlt években komoly megújuláson ment keresztül. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a megnyitón hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben a majorság nem feltétlenül mutatta a legszebb arcát a külvilágnak, amit nem nézhetett tétlenül. – Az elmúlt évek arról szóltak, hogy a turisztikai vonzerőt jelentő gyönyörű komplexum meg tudjon újulni, és a kormány támogatásának köszönhetően több mint kétmilliárd forintból szépülhetett és fejlődhetett a helyszín. 1055-ben a tihanyi apátság alapítólevelében már birtokként említik Szántódpusztát, 1847-ben pedig császári, királyi vásártartási jogot kapott a terület. Ezért a mai nap a hagyományok tiszteletéről és ápolásáról legalább annyira szól, mint az új turisztikai vonzerő dél-balatoni megjelenéséről. A Balaton nem csak nyáron menő, ősszel, télen és tavasszal is érdemes ide ellátogatni, hiszen vannak olyan attrakciók, amelyekért bármikor érdemes felkeresni a térséget – mondta Witzmann Mihály.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő szerint a Szántódpusztai Majorság újra méltó turisztikai célpont a Balatonnál

Fotó: Krausz Andrea

Áldásban részesültek a Mihály-napi vásár résztvevői

A nyitónap részeként Szent Mihály-napi áldást mondott Bicsár László, a Szent Kilit Katolikus Plébánia plébánosa, majd megáldotta az új kenyeret, a vásározókat, a somogyi portékákat és a helyi közösséget. Ezt követően egy időkapszulát helyezett el közösen Witzmann Mihály, dr. Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Herényi Károly, Balatonföldvár alpolgármestere, Várszegi Balázs, szántódi képviselő és Kresz Tamás, a Szántódpusztai Majorság létesítményvezetője. Az üzeneteket rejtő kapszula 1847-től 2847-ig szól, emlékeztetve arra az évre, amikor Szántódpuszta először kapott vásártartási jogot.