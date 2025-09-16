1 órája
Nem látod, de megeszed: mikroműanyag minden falatban
Mindennapjainkban olyan anyagok vesznek körül bennünket, amelyek hatásairól sokszor nincs is tudomásunk. A mikroműanyag jelenléte különösen alattomos, hiszen szemmel nem látható, mégis életünk minden területén ott van: az ételeinkben, italainkban és a levegőben, amit belélegzünk. Bár kutatások még csak most kezdik feltárni élettani következményeit, egyre világosabb, hogy hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot rejthet.
Egy olyan anyag vesz bennünket körül a mindennapjainkban amelyeknek negatív hatásairól nem is sokan tudunk. Amikor egy környezetvédelmi téma előkerül, akkor már sokan nem is nagyon tudatosítjuk magunkban a felmerült téma fontosságát és mélységét. Egy rendkívül szerteágazó területről van szó, amelynek egy szegmenséről sokan nem is sejtik hogy létezik, és az életünk minden pillanatában körül vesz bennünket. Ezek nem mások mint, a műanyagok azon belül is az igen kis méretű műanyagok, a mikroműanyagok. Egy alapvető emberi tulajdonság a "hiszem ha látom". Ebben az esetben sokan ezért nem tulajdonítanak ennek akkora jelentőséget, mert szemmel nem láthatóak ezek a méretű anyagok.
Az ételek csomagolása is veszélyes lehet
Ha a környezetben megtalálható, akkor bizony az élő szervezetekben is fellelhető. A tudomány jelenlegi állása szerint, még nincs teljes kép, ezen anyagok élettani hatására. Egy egészen hétköznapi példán keresztül vizsgáljuk meg ezen anyagok jelenlétét, még pedig az étel rendelés-szállítás esettel. Az ételeinket általában éthordókban, műanyag dobozokban szállítjuk, és nem is sejtjük, hogy mennyi más anyag jelenik meg az ételünkben.
– Többféle probléma merül fel ezeknél a dobozoknál. A szállítás közben óhatatlanul is valamilyen fizikai sérülést okozhatunk, éppen ezért néhány mikor méretű anyag belekerülhet a szállított ételünkbe. Magában a gyártás során már kerülhet mikro méretű törmelék ezekbe a szállító dobozokba. A használata, ebben való étkezés hatására karcoljuk ezeket az edényeket és így ilyen törmelékek kerülhetnek bele az ételeinkbe. Aztán amikor melegítjük ezekben az ételeinket, akkor a melegítés vagy a mikrohullámú sugárzás hatására kioldódhatnak olyan anyagok, amelyeknek ugyan csak kedvezőtlen élettani hatása lehet – mondta Dávid János, MATE Kaposvári Campus egyetemi docense.
Érdemes átgondolnunk ezen tároló eszközök, dobozok használatát, esetleg egy alternatívára való áttérés lehetőségét is. Sajnos meg van az esélye annak is, hogy ezen anyagok nem csak a szállító edényből, hanem már alapból megtalálható az ételeinkbe.
– A talajban található mikróműanyagokat a növények beépítik a saját szervezeteikbe, mi meg elfogyasztjuk. Így ugyanúgy bekerülnek a szervezetünkbe a mikroműanyagok – mondta Dávid János.
Kutatások ugyan nagyon kezdetlegesek, ezért kevés információnk van még a mikroműanyagok szervezetbe jutott élettani hatásairól. Azonban a közel múltban látott napvilágot egy kutatás, miszerint az ételek csomagolásából bejutó műanyagoknak milyen hatása lehet az emésztőrendszerünkre.
A mikroműanyagok emésztőrendszerre gyakorolt hatásai
Egy legutóbbi kutatás szerint az ételkiszállításnál használt műanyagdobozokból komoly mennyiségű mikroműanyag juthat az ember emésztőrendszerébe, különösen, ha gyakran rendelünk. A Shanxi Orvosi Egyetem munkatársai 200 felsőoktatási hallgató bevonásával vizsgálták, hogy a műanyag csomagolás miként befolyásolja a bélflórát: a tanulmány során minden diák székletében találtak mikroműanyag részecskéket.
Az eredmények azt mutatják, hogy azoknál, akik napi rendszerességgel fogyasztanak csomagolt ételt, sokkal magasabb mikroműanyag-arányt mutattak ki; különösen a PET-anyagból készült dobozokból szabadulhatnak fel apró műanyagdarabkák, amikor forró étel kerül bele, amely megolvaszthatja az anyagot.
A kutatás nem csupán a mikroműanyagok mennyiségére összpontosított, hanem a résztvevők emésztőrendszerének állapotát is elemezte. Az eredmények szerint azoknál a diákoknál, akik a legtöbbet kerültek kapcsolatba műanyag csomagolással, nagyobb arányban fordultak elő gyulladásokhoz és betegségekhez köthető baktériumok, miközben a bélflóra egyensúlyát támogató, emésztést segítő baktériumok száma jelentősen csökkent.
Hogyan alakulnak ki?
A műanyagok jelenléte, használata az életünkben szinte mindenhol megtalálható. Szinte nem tudunk olyan ipart említeni, ahol a műanyagot valamilyen szempontból ne alkalmazzák.
- Műanyag tárgyak aprózódása – nagyobb műanyag tárgyak (palackok, csomagolóanyagok, zacskók) idővel UV-sugárzás, hő és mechanikai hatás miatt széttöredeznek.
- Textíliák mosása – szintetikus ruhák (például poliészter, nylon) mosás közben mikroszálakat engednek ki.
- Gumiabroncsok kopása – közlekedés során a gumikról finom műanyag- és gumirészecskék válnak le.
- Kozmetikumok, tisztítószerek – egyes termékekben korábban direkt hozzáadott mikroműanyag gyöngyök voltak (pl. bőrradírokban).
- Ipari folyamatok – gyártási melléktermékként apró műanyagrészecskék kerülhetnek a környezetbe.
- Élelmiszer-csomagolás – a műanyag edényekből, dobozokból és fóliákból hő vagy mechanikai hatás következtében mikrorészecskék válhatnak le.
A mikroműanyagok kialakulása sokkal hétköznapibb folyamat, mint elsőre gondolnánk. Nem csupán az óceánban lebegő, évek alatt széttöredező palackok jelentik a forrást, hanem a mindennapi élet során is rengeteg apró műanyagrészecske kerül a környezetbe. Már egy egyszerű mosás is több ezer mikroszálat juttathat a vízbe, a közlekedés során pedig a gumik kopása láthatatlan műanyagport szór a levegőbe. Ehhez jön még a csomagolóanyagokból leváló apró darabkák és az ipari folyamatok melléktermékei. Ezek a részecskék észrevétlenül szivárognak be mindennapi életünkbe – az ételeinkbe, italainkba, sőt, még a levegőbe is, amit belélegzünk.