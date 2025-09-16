Nem látod, de megeszed: mikroműanyag minden falatban

Egy olyan anyag vesz bennünket körül a mindennapjainkban amelyeknek negatív hatásairól nem is sokan tudunk. Amikor egy környezetvédelmi téma előkerül, akkor már sokan nem is nagyon tudatosítjuk magunkban a felmerült téma fontosságát és mélységét. Egy rendkívül szerteágazó területről van szó, amelynek egy szegmenséről sokan nem is sejtik hogy létezik, és az életünk minden pillanatában körül vesz bennünket. Ezek nem mások mint, a műanyagok azon belül is az igen kis méretű műanyagok, a mikroműanyagok. Egy alapvető emberi tulajdonság a "hiszem ha látom". Ebben az esetben sokan ezért nem tulajdonítanak ennek akkora jelentőséget, mert szemmel nem láthatóak ezek a méretű anyagok.

Az ételszállító dobozok is tartalmaznak mikroműanyagokat

Fotó: Zsedrovits Enikő

Az ételek csomagolása is veszélyes lehet

Ha a környezetben megtalálható, akkor bizony az élő szervezetekben is fellelhető. A tudomány jelenlegi állása szerint, még nincs teljes kép, ezen anyagok élettani hatására. Egy egészen hétköznapi példán keresztül vizsgáljuk meg ezen anyagok jelenlétét, még pedig az étel rendelés-szállítás esettel. Az ételeinket általában éthordókban, műanyag dobozokban szállítjuk, és nem is sejtjük, hogy mennyi más anyag jelenik meg az ételünkben.

– Többféle probléma merül fel ezeknél a dobozoknál. A szállítás közben óhatatlanul is valamilyen fizikai sérülést okozhatunk, éppen ezért néhány mikor méretű anyag belekerülhet a szállított ételünkbe. Magában a gyártás során már kerülhet mikro méretű törmelék ezekbe a szállító dobozokba. A használata, ebben való étkezés hatására karcoljuk ezeket az edényeket és így ilyen törmelékek kerülhetnek bele az ételeinkbe. Aztán amikor melegítjük ezekben az ételeinket, akkor a melegítés vagy a mikrohullámú sugárzás hatására kioldódhatnak olyan anyagok, amelyeknek ugyan csak kedvezőtlen élettani hatása lehet – mondta Dávid János, MATE Kaposvári Campus egyetemi docense.

Érdemes átgondolnunk ezen tároló eszközök, dobozok használatát, esetleg egy alternatívára való áttérés lehetőségét is. Sajnos meg van az esélye annak is, hogy ezen anyagok nem csak a szállító edényből, hanem már alapból megtalálható az ételeinkbe.

– A talajban található mikróműanyagokat a növények beépítik a saját szervezeteikbe, mi meg elfogyasztjuk. Így ugyanúgy bekerülnek a szervezetünkbe a mikroműanyagok – mondta Dávid János.