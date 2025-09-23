Mindenki nyugodjon le a....

A napokban hangos volt a Balatonszárszó helyi lakosoknak és üdülőtulajdonosoknak elnevezésű csoport a közösségi médiában. A csoportban azt híresztelik a lakosok, amely bejegyzésekre aktívan reagál a közösség is, hogy a balatonszárszói postát hamarosan bezárják. Heves kommentekkel reagáltak a bejegyzésre, melyek lényege, hogy "Balatonszárszóra kell posta!".

A bejegyzés szövegének bevezetője. Fotók: Facebook

A közbeszédre hivatkozva szerkesztőségünk megkérdezte a Posta vállalatot a pletykákkal kapcsolatban, illetve arról, hogy amennyiben igazak a feltevések, milyen alternatív megoldásokkal biztosítja a postai szolgáltatást a vállalat.

Tájékoztatjuk, hogy a 2234 lakosú Balatonszárszón működő posta üzemeltetésében vállalatunk jelenleg nem tervez változást.

–válaszolt megkeresésünkre a Magyar Posta Zrt. vállalat.