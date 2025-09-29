A 3 százalékos hitel is sok? Jöjjön a darus kecó – ezért egyre népszerűbbek a mobilházak vidéken

A magyarok röghöz kötöttsége híres az egész világon, úgy tűnik azonban egyre inkább rugalmasabban gondolkozunk ingatlanvásárlás kérdésben. A vidéki családok közül egyre többen gondolkodnak alternatív megoldásokban, mintsem életük végéig fizessenek egy hitelt egy monumentálisan nagy és igencsak lassan elkészülő házra. Fokozódok az érdeklődés a mobilházak iránt, utána jártunk miért jó megoldás.

A mobilházak egyre többeket érdekel

Forrás: MHause Team Kft.

Mi is az a mobilház?

Sokan nem szeretnének éveket várni egy új építésű ingatlanra, vagy megküzdeni a hagyományos építkezés minden bonyodalmával, amikor gyors és kényelmes megoldást keresnek – akár rövid-, akár hosszú távra. Ezért kerülnek egyre inkább előtérbe a mobilházak és a vázszerkezetes lakóházak, amelyek egyszerre nyújtanak megfizethető, rugalmas és korszerű alternatívát.

– A mobilház egy olyan előre gyártott, könnyűszerkezetes lakóegység, amelyet kifejezetten gyors és rugalmas lakhatási megoldásnak terveztek. Külsőre gyakran hasonlít egy kisebb családi házra vagy nyaralóra, belül pedig minden megtalálható benne, ami a mindennapi élethez szükséges: konyha, fürdőszoba, hálóhelyiségek és nappali. Szerkezetét tekintve a mobilház általában acél- vagy fa vázra épül, könnyű, de tartós burkolatokkal és szigeteléssel, így egyszerre stabil és energiatakarékos. A hagyományos házakkal szemben nem beton alapra, hanem sokszor csak egy előkészített talapzatra vagy pontszerű alapokra kerül, így a telepítése gyorsabb és kevésbé költséges – mondta el Kovács Gábor, barcsi építész.

Egy mobilházba akár fél év alatt be is költözhetünk

Forrás: MHause Team Kft.

Mi a mobilház vásárlás folyamata és a mozgatás menete?

A vásárlás folyamata általában egyszerűbb és rövidebb, mint egy hagyományos ingatlané.

A vevő kiválaszthatja a kívánt méretet, felszereltséget és belső elrendezést a gyártótól vagy forgalmazótól.

A megrendelést követően előkészítik és legyártják a mobilházat.

A kész házat speciális szállítójárművel szállítják a kijelölt helyszínre.

A helyszínen daruval vagy más emelőgépekkel állítják fel.

– További előnye még, hogy mivel gyárban készül, a kivitelezés pontos és jól tervezhető, a költségek pedig előre kalkulálhatók. A legnagyobb különbség a hagyományos házakhoz képest tehát a mobilitás, a rövidebb kivitelezési idő, a kedvezőbb ár és a rugalmasság – hiszen a mobilház nemcsak lakóingatlan, hanem akár nyaralóként vagy ideiglenes otthonként is szolgálhat – tette hozzá a szakember.