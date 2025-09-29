szeptember 29., hétfő

Alternatív lakhatás

51 perce

A 3 százalékos hitel is sok? Jöjjön a darus kecó – ezért egyre népszerűbbek a mobilházak vidéken

Egyre többen gondolkoznak alternatív megoldásokban, ha ingatlan vásárlásról van szó. A mobilházak is teret hódítanak, szakértő mondja el miért érdemes befektetni rá.

Dombi Regina
A 3 százalékos hitel is sok? Jöjjön a darus kecó – ezért egyre népszerűbbek a mobilházak vidéken

Vajon megfizethetőek a mobil házak?

Forrás: instantotthonok.hu

A magyarok röghöz kötöttsége híres az egész világon, úgy tűnik azonban egyre inkább rugalmasabban gondolkozunk ingatlanvásárlás kérdésben. A vidéki családok közül egyre többen gondolkodnak alternatív megoldásokban, mintsem életük végéig fizessenek egy hitelt egy monumentálisan nagy és igencsak lassan elkészülő házra. Fokozódok az érdeklődés a mobilházak iránt, utána jártunk miért jó megoldás. 

mobilház
A mobilházak egyre többeket érdekel
Forrás: MHause Team Kft.

Mi is az a mobilház?

Sokan nem szeretnének éveket várni egy új építésű ingatlanra, vagy megküzdeni a hagyományos építkezés minden bonyodalmával, amikor gyors és kényelmes megoldást keresnek – akár rövid-, akár hosszú távra. Ezért kerülnek egyre inkább előtérbe a mobilházak és a vázszerkezetes lakóházak, amelyek egyszerre nyújtanak megfizethető, rugalmas és korszerű alternatívát.

– A mobilház egy olyan előre gyártott, könnyűszerkezetes lakóegység, amelyet kifejezetten gyors és rugalmas lakhatási megoldásnak terveztek. Külsőre gyakran hasonlít egy kisebb családi házra vagy nyaralóra, belül pedig minden megtalálható benne, ami a mindennapi élethez szükséges: konyha, fürdőszoba, hálóhelyiségek és nappali. Szerkezetét tekintve a mobilház általában acél- vagy fa vázra épül, könnyű, de tartós burkolatokkal és szigeteléssel, így egyszerre stabil és energiatakarékos. A hagyományos házakkal szemben nem beton alapra, hanem sokszor csak egy előkészített talapzatra vagy pontszerű alapokra kerül, így a telepítése gyorsabb és kevésbé költséges – mondta el Kovács Gábor, barcsi építész.

Egy mobilházba akár fél év alatt be is költözhetünk
Forrás: MHause Team Kft.

Mi a mobilház vásárlás folyamata és a mozgatás menete?

A vásárlás folyamata általában egyszerűbb és rövidebb, mint egy hagyományos ingatlané. 

  • A vevő kiválaszthatja a kívánt méretet, felszereltséget és belső elrendezést a gyártótól vagy forgalmazótól.
  • A megrendelést követően előkészítik és legyártják a mobilházat.
  • A kész házat speciális szállítójárművel szállítják a kijelölt helyszínre.
  • A helyszínen daruval vagy más emelőgépekkel állítják fel.

– További előnye még, hogy mivel gyárban készül, a kivitelezés pontos és jól tervezhető, a költségek pedig előre kalkulálhatók. A legnagyobb különbség a hagyományos házakhoz képest tehát a mobilitás, a rövidebb kivitelezési idő, a kedvezőbb ár és a rugalmasság – hiszen a mobilház nemcsak lakóingatlan, hanem akár nyaralóként vagy ideiglenes otthonként is szolgálhat – tette hozzá a szakember. 

A mobilházak mozgatása daruval történik
Forrás: adarusauto.hu

Lehet-e hitelt felvenni a mobilházakra?

A mobilházakra általában nem lehet klasszikus lakáshitelt igényelni, mert a bankok többsége csak olyan ingatlant fogad el fedezetként, ami hagyományos alapra épül, helyrajzi számon szerepel és nem mozdítható. A mobilház ezzel szemben sokszor inkább ingóságnak számít, ezért más típusú finanszírozás jöhet szóba. Mutatjuk a leggyakoribb lehetőségeket:

  • Személyi kölcsön: szabad felhasználású, gyorsan igényelhető, de a kamat általában magasabb.
  • Lakáscélú jelzáloghitel: csak akkor, ha a mobilházat hivatalosan lakóingatlanként jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba (például ha fix alapra kerül és megfelel az előírásoknak).
  • Zöld hitel / energetikai támogatás: bizonyos esetekben elérhető, ha a mobilház energiatakarékos és teljesíti a szabványokat.
  • Gyártói vagy forgalmazói részletfizetés: sok cég kínál saját finanszírozási konstrukciót.
Egy mobilházban minden van: fürdő, wc, konyha, ami kell
Forrás: goldenharmony.hu

Mennyibe kerül egy mobilház?

Magyarországon a mobilházak ára nagyban függ attól, hogy használt vagy új, mekkora az alapterülete, mennyire felszerelt és téliesített-e. A használt mobilházak jellemzően 4–5 millió forinttól indulnak, de egy jobb állapotú, nagyobb vagy modernebb típus akár 15–20 millió forintba is kerülhet. Az új mobilházak ennél jóval drágábbak: általában 10–40 millió forint között mozognak, és a prémium kategóriás, nagyobb alapterületű, négy évszakos modellek ára még ennél is magasabb lehet.

 

 

