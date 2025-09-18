Autómentes nap, egy ezresért beutazhatod az egész országot

Az autómentes nap alkalmából szeptember 21-én mindössze 999 forintért lehet majd korlátlanul utazni a MÁV és a GYSEV helyközi járatain. A napijegy az ország egész területére érvényes lesz belföldi utazásra, a vasúti másodosztályon, illetve a Volánbuszok helyközi járatain, ezzel is támogatva a mobilitást. A helyjegyköteles vonatokra, valamint az első osztályra a szükséges pót- és helyjegyeket továbbra is meg kell váltani.

A MÁV-csoport idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét kezdeményezéséhez

Fotó: MW

A MÁV, a HÉV és a GYSEV járatain szeptember 16. és 22. között ingyenesen szállítható a kerékpár, külön kerékpárjegy megváltása nélkül. Fontos azonban, hogy a helyjegyköteles járatokon (pl. InterCity, expressz, egyes InterRégiók) a kerékpárhelyjegyet továbbra is meg kell vásárolni.

A Mobilitási Hét indul

A MÁV-csoport nemcsak az országos járatokon, hanem több településen is kedvezményekkel ösztönzi az autómentes közlekedést. Egyes helyeken ingyenes utazás, máshol pedig speciális akciók várják azokat, akik autó helyett a vonatot választják – akár családosan is.

– Nyáron néha munka után, a társasággal le szoktunk menni a Balatonra. Most, hogy még kitart a jó idő, igyekszünk kihasználni ezt a dupla jó lehetőséget, így legalább már van egy programunk a hétre. Egyébként ritkán vonatozom, de tavaly is élveztük ezt az alkalmat, mert összességében jó buli volt– mondta el Vida Gábor, tabi lakos.

Az érintett városokban különböző feltételek mellett biztosítanak díjmentes helyi utazási lehetőségeket a MÁV-járatokon – érdemes előre tájékozódni a részletekről a MÁV hivatalos felületein.

Az Európai Mobilitási Hét jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk a közösségi közlekedést, és egy kis időre magunk mögött hagyjuk a dugókat, a parkolási gondokat, és persze csökkentsük ökológiai lábnyomunkat is.