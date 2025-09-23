szeptember 23., kedd

Mocz András: nyakunkon a sztyeppklíma és a korai ősz

Az elmúlt hetekben sokan érezhették úgy, mintha az ősz idő előtt érkezett volna meg.

Mocz András: nyakunkon a sztyeppklíma és a korai ősz

Hullottak a levelek az erdőkben, az utak mentén sárgultak a fák – még akkor is, ha az időjárás nyárias. Mocz András, somogyszobi erdőmérnök, erdőkért felelős helyettes államtitkár szerint korai őszről van szó, amely miatt bizonyos fafajok, amelyek augusztus végére befejezik a vegetációt: a leveleik sárgulnak, barnulnak, lehullanak. Ez önmagában még nem a pusztulás jele, de az ország egyes részein, főként a Dél-Alföldön, sajnos tömegesen pusztultak el erdők a vízhiány miatt. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a talajban a téli csapadék és a talajvíz már nem találkozik, a gyökerek éppen ott keresnének vizet, ahol az eltűnt. Erről valamint a vízmegtartás lehetőségeiről és fontosságáról beszélgetnénk Mocz Andrással a Sonline Podcast legfrissebb adásában. 

