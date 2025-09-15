Módosulnak a lomtalanítás szabályai, pontosítják a haláleset bejelentésének rendjét, és szigorúbb előírások lépnek életbe a hulladékudvarok használatával kapcsolatban – a MOHU jelentős változásokat vezet be október elsejétől.

Leadható hulladék, típus, mennyiség, újdonság - bevezetik a mobil a hulladékudvarokat

A jövőben meghatározzák, milyen típusú hulladékot, milyen mennyiségben lehet leadni napi és éves szinten. Az egyik legnagyobb újdonság a mobil hulladékudvarok bevezetése, amelyek főként a kisebb településeken élők dolgát könnyítik meg. Ezekben helyben és időszakosan lehet majd leadni a nagyobb vagy speciális hulladékokat – például bútorokat, lomokat, elektronikai eszközöket vagy veszélyes anyagokat –, így csökken az utazási költség és a környezetterhelés – olvasható a MOHU lakossághoz eljuttatott tájékoztatójában.

MOHU: így változik a szemétszállítás októbertől!

A Feol szerint a változtatások azonban szigorításokat is tartalmaznak: bizonyos hulladéktípusokra – mint a zöldhulladék, az építési törmelék vagy az elektronikai berendezések – mennyiségi korlátok és meghatározott leadási időpontok vonatkoznak majd. A MOHU szerint mindez a túlzott igénybevétel csökkentését és az újrahasznosítás hatékonyságát szolgálja.

Kőröshegyi önkormányzat: csökkentsük a környezeti terhelést

– Már hallottam a hulladékgazdálkodást érintő októberi változásáról, érdekel a rendelkezések módosítása – felelte kérdésünkre Poór Gyula, Kőröshegy polgármestere. – Számunkra azért fontos, hogy a településünkön keletkező legális és illegális hulladékok ne károsítsák a környezetet, azokat az arra kijelölt helyre szállítsák, s az újra felhasználásukról az állam – a MOHU-n keresztül – megfelelően gondoskodjon, hogy ezzel is csökkentsük a környezetszennyezést, terhelést.

A településen környékén is felfedeztek már korábban illegális hulladéklerakót, ahol többek közt autóalkatrész és építési törmelék is volt. Poór Gyula rámutatott: ez ellen nagy segítséget nyújt a hulladékradar applikáció. A GPS koordináták alapján , fotóval az illegális hulladék helyszíne feltölthető és az állami rendszer gondoskodik az adott terület tulajdonosának beazonosításáról, s ezt követően az illegális hulladék lerakó felszámolásáról.



Ez sok somogyi háztartást érint! Változik a szemétszállítás

