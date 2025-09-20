Hoppá, ezentúl senki sem húzhatja ki a túlcsorduló kukát az utcára, mert megbünteti a MOHU

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az általános szerződési feltételek a MOHU-nál. A Feol.hu cikke szerint ezeket immár postázza is a szolgáltató, miközben a teljes dokumentum elérhető a honlapján.

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, amelyek érintik többek között a hulladékgyűjtő udvarokat is. Találni ugyanakkor pár fontos apróságot a várható általános szerződési feltételekben, amit mindenki számára hasznos tudni, gyűjtötte össze a beol.hu. Még akkor is lényeges tudni, ha a büntetés csupán annyi, hogy nem viszik el az illető szemetét – vagy többért, mint amennyire számított.

Nem csordulhat túl a kuka, le kell csukni a fedelet

A vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukába nem lehet pakolni papírt, műanyagot, fémet, de építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem. Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.

Nem lehet túl nehéz a kuka, mérettől függ a súlykorlát

Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Somogyban már készülnek a változásra

Már hallottak a hulladékgazdálkodást érintő októberi változásáról, érdekel a rendelkezések módosítása, felelte a sonline.hu kérdésére Poór Gyula, Kőröshegy polgármestere, aki hozzátette: számukra fontos, hogy a településünkön keletkező legális és illegális hulladékok ne károsítsák a környezetet. A település környékén is felfedeztek már korábban illegális hulladéklerakót, ahol autóalkatrész és építési törmelék is volt. A polgármester rájött, hogy az illegális hulladéklerakók ellen nagy segítséget nyújt a hulladékradar applikáció. A GPS koordináták alapján, fotóval az illegális hulladék helyszíne feltölthető és az állami rendszer gondoskodik az adott terület tulajdonosának beazonosításáról, s ezt követően az illegális hulladéklerakó felszámolásáról.