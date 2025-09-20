szeptember 21., vasárnap

Helyi közélet

17 órája

Hoppá, ezentúl senki sem húzhatja ki a túlcsorduló kukát az utcára, mert megbünteti a MOHU

#MOHU#hulladék#rendszer#szabály#díj#helyszínek

A túlsúlyos szemeteseket nem viszik el a jövő hónaptól. Ezentúl senki sem húzhatja ki a túlcsorduló kukát az utcára, mert október 1-től megbünteti a MOHU.

Kovács Gábor László

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az általános szerződési feltételek a MOHU-nál. A Feol.hu cikke szerint ezeket immár postázza is a szolgáltató, miközben a teljes dokumentum elérhető a honlapján.

A MOHU új szabályokat hozott Fotó: Szabó Imre
A MOHU új szabályokat hozott Fotó: Szabó Imre

A MOHU új szabályokat fektetett le október elsejei hatállyal 

 

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, amelyek érintik többek között a hulladékgyűjtő udvarokat is. Találni ugyanakkor pár fontos apróságot a várható általános szerződési feltételekben, amit mindenki számára hasznos tudni, gyűjtötte össze a beol.hu. Még akkor is lényeges tudni, ha a büntetés csupán annyi, hogy nem viszik el az illető szemetét – vagy többért, mint amennyire számított. 

Nem csordulhat túl a kuka, le kell csukni a fedelet

A vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukába nem lehet pakolni papírt, műanyagot, fémet, de építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem. Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt 

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.

Nem lehet túl nehéz a kuka, mérettől függ a súlykorlát 

Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több

  • 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
  • 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
  • 120 literes edényél 27 kilogrammnál, 
  • 240 literes edénynél 50 kilogrammnál 
  • 770 literes edénynél 175 kilogrammnál, 
  • 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

 

Somogyban már készülnek a változásra

 Már hallottak a hulladékgazdálkodást érintő októberi változásáról, érdekel a rendelkezések módosítása, felelte a sonline.hu kérdésére Poór Gyula, Kőröshegy polgármestere, aki hozzátette: számukra fontos, hogy a településünkön keletkező legális és illegális hulladékok ne károsítsák a környezetet. A település környékén is felfedeztek már korábban illegális hulladéklerakót, ahol autóalkatrész és építési törmelék is volt. A polgármester rájött, hogy az illegális hulladéklerakók ellen nagy segítséget nyújt a hulladékradar applikáció. A GPS koordináták alapján, fotóval az illegális hulladék helyszíne feltölthető és az állami rendszer gondoskodik az adott terület tulajdonosának beazonosításáról, s ezt követően az illegális hulladéklerakó felszámolásáról. 

 

 

