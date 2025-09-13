szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

2 órája

Hamarosan így változik az üvegvisszaváltás, újabb részleteket árult el a MOHU

Címkék#MOHU#nagyáruház#műanyag palack

Szeptembertől változás köszöntött be az üvegvisszaváltási rendszerbe. Senki ne lepődjön meg, de megváltozik a műanyag palackok színe is, közölte a Mohu.

Kovács Gábor László
Hamarosan így változik az üvegvisszaváltás, újabb részleteket árult el a MOHU

Hamarosan sárgás, sötéses árnyalatú lesz a műanyag palacok színe, és ennek megvan a maga oka, közölte a Mohu. 

Megváltozhat a palackok színe, közölte a Mohu
Megváltozhat a palackok színe, közölte a Mohu

 

Újabb változás jön a műanyag palackoknál 

A műanyag palackok gyártásában újabb változás lép életbe a korábban bevezetett lecsavarhatatlan kupak után. Az európai uniós környezetvédelmi szabályozások miatt ugyanis 2025-től a műanyag palackoknak már legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik.

Szembetűnő lesz a változás, de nem kell miatta aggódni 

Ez azzal jár, hogy a megszokottól eltérően a palackok sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhatnak. A Startlap cikkében kiemelték, hogy ennek ellenére az olyan az alapvető tulajdonságok, mint

  • a higiénia, 
  • a szilárdság,  
  • a használhatóság maradnak

 

Szeptembertől új MOHU tarifa az üvegvisszaváltásban

Kategória                              Jelenlegi (Ft./palack)    Szeptember 1-től (Ft./palack)

400 nm feletti bolt                              7,5                              3,5 
200 – 400 nm közötti bolt                7,5                              7,5 
200 nm alatti bolt                               7,5                             11,5 
Kézi visszaváltó pont                            5                              11,5

Ezzel a multikkal szemben a vidéki kisboltoknak akart kedvezni a szolgáltató, mert a legtöbben a nagyáruházakba viszik vissza a palackokat.   

A somogyi kisboltoknak jól jön az erősítés 

A vidéki kisboltoknál a göngyölegek visszaváltásának mértéke egy adott szintre beállt, mert a vásárlók számához igazodva állandósult, míg a multiknál még mindig folyamatosan nő a visszaváltott palackok száma, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke. A MOHU-nál azért hozták a szeptemberi változtatást, mert látták, hogy hova áramlik vissza a pénz jelentős mennyiségi növekedést okozva. Szerinte azért is igazságosabb az új rendszer, mert a kisboltok kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, így arányosan nagyobb munkaterhet ró rájuk az üvegvisszaváltás. Másrészt támogatja a kisboltokat,  ha több pénz marad náluk az üvegvisszaváltás után, mert az árrés stop a kis üzleteket is érintette, bár nem rájuk szabták, hanem a multikra, de a kisboltok lépéskényszerbe kerültek, és kénytelenek voltak követni az árcsökkenést, ami a vevők számára kedvező ugyan, de a vidéki kisüzletek gazdálkodását feszítetté tette. 

Rekord szinten dübörög a palackvisszaváltás 

Több mint 3,1 milliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon a visszaváltási rendszer indulása óta. Az üveg visszaváltási rendszer a REpont automatáknak köszönhetően egyre népszerűbb, különösen a műanyag palackok visszaváltása terén. A MOHU új szabályozásokat vezet be, amelyek a palackok megjelenését is megváltoztatják.

Az üvegvisszaváltási rendszer tavaly nyáron indult Magyarországon, és azóta hatalmas sikereket ért el. A legfrissebb MOHU statisztikák szerint a REpont automaták országosan rekordot döntöttek. A műanyag palack és üveg visszaváltás rendszerében új változás is érkezik, amely minden vásárlót érinteni fog – számol be a Beol.hu.

A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta több mint 3,1 milliárd italcsomagolást vittek vissza Magyarországon. 2025 első felében közel 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként átlagosan 200 darabot jelent. A legaktívabb térségek között Békés vármegye is szerepel, ahol a REpont automata különösen népszerű a lakosság körében, de a somogyi eredmények is biztatóak.

A REpont automatákban a 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolásokat lehet visszaváltani, legyen szó műanyag palackról, üvegről vagy fémdobozról. A MOHU hangsúlyozta, hogy a visszaváltási rendszer nemcsak a környezetet védi, hanem hozzájárul az erőforrások újrafelhasználásához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu