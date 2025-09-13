2 órája
Hamarosan így változik az üvegvisszaváltás, újabb részleteket árult el a MOHU
Szeptembertől változás köszöntött be az üvegvisszaváltási rendszerbe. Senki ne lepődjön meg, de megváltozik a műanyag palackok színe is, közölte a Mohu.
Hamarosan sárgás, sötéses árnyalatú lesz a műanyag palacok színe, és ennek megvan a maga oka, közölte a Mohu.
Újabb változás jön a műanyag palackoknál
A műanyag palackok gyártásában újabb változás lép életbe a korábban bevezetett lecsavarhatatlan kupak után. Az európai uniós környezetvédelmi szabályozások miatt ugyanis 2025-től a műanyag palackoknak már legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik.
Szembetűnő lesz a változás, de nem kell miatta aggódni
Ez azzal jár, hogy a megszokottól eltérően a palackok sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhatnak. A Startlap cikkében kiemelték, hogy ennek ellenére az olyan az alapvető tulajdonságok, mint
- a higiénia,
- a szilárdság,
- a használhatóság maradnak
Szeptembertől új MOHU tarifa az üvegvisszaváltásban
Kategória Jelenlegi (Ft./palack) Szeptember 1-től (Ft./palack)
400 nm feletti bolt 7,5 3,5
200 – 400 nm közötti bolt 7,5 7,5
200 nm alatti bolt 7,5 11,5
Kézi visszaváltó pont 5 11,5
Ezzel a multikkal szemben a vidéki kisboltoknak akart kedvezni a szolgáltató, mert a legtöbben a nagyáruházakba viszik vissza a palackokat.
A somogyi kisboltoknak jól jön az erősítés
A vidéki kisboltoknál a göngyölegek visszaváltásának mértéke egy adott szintre beállt, mert a vásárlók számához igazodva állandósult, míg a multiknál még mindig folyamatosan nő a visszaváltott palackok száma, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke. A MOHU-nál azért hozták a szeptemberi változtatást, mert látták, hogy hova áramlik vissza a pénz jelentős mennyiségi növekedést okozva. Szerinte azért is igazságosabb az új rendszer, mert a kisboltok kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, így arányosan nagyobb munkaterhet ró rájuk az üvegvisszaváltás. Másrészt támogatja a kisboltokat, ha több pénz marad náluk az üvegvisszaváltás után, mert az árrés stop a kis üzleteket is érintette, bár nem rájuk szabták, hanem a multikra, de a kisboltok lépéskényszerbe kerültek, és kénytelenek voltak követni az árcsökkenést, ami a vevők számára kedvező ugyan, de a vidéki kisüzletek gazdálkodását feszítetté tette.
Rekord szinten dübörög a palackvisszaváltás
Több mint 3,1 milliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon a visszaváltási rendszer indulása óta. Az üveg visszaváltási rendszer a REpont automatáknak köszönhetően egyre népszerűbb, különösen a műanyag palackok visszaváltása terén. A MOHU új szabályozásokat vezet be, amelyek a palackok megjelenését is megváltoztatják.
Az üvegvisszaváltási rendszer tavaly nyáron indult Magyarországon, és azóta hatalmas sikereket ért el. A legfrissebb MOHU statisztikák szerint a REpont automaták országosan rekordot döntöttek. A műanyag palack és üveg visszaváltás rendszerében új változás is érkezik, amely minden vásárlót érinteni fog – számol be a Beol.hu.
A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta több mint 3,1 milliárd italcsomagolást vittek vissza Magyarországon. 2025 első felében közel 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként átlagosan 200 darabot jelent. A legaktívabb térségek között Békés vármegye is szerepel, ahol a REpont automata különösen népszerű a lakosság körében, de a somogyi eredmények is biztatóak.
A REpont automatákban a 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolásokat lehet visszaváltani, legyen szó műanyag palackról, üvegről vagy fémdobozról. A MOHU hangsúlyozta, hogy a visszaváltási rendszer nemcsak a környezetet védi, hanem hozzájárul az erőforrások újrafelhasználásához.