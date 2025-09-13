Hamarosan így változik az üvegvisszaváltás, újabb részleteket árult el a MOHU

Hamarosan sárgás, sötéses árnyalatú lesz a műanyag palacok színe, és ennek megvan a maga oka, közölte a Mohu.

Újabb változás jön a műanyag palackoknál

A műanyag palackok gyártásában újabb változás lép életbe a korábban bevezetett lecsavarhatatlan kupak után. Az európai uniós környezetvédelmi szabályozások miatt ugyanis 2025-től a műanyag palackoknak már legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik.

Szembetűnő lesz a változás, de nem kell miatta aggódni

Ez azzal jár, hogy a megszokottól eltérően a palackok sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhatnak. A Startlap cikkében kiemelték, hogy ennek ellenére az olyan az alapvető tulajdonságok, mint

a higiénia,

a szilárdság,

a használhatóság maradnak

Szeptembertől új MOHU tarifa az üvegvisszaváltásban

Kategória Jelenlegi (Ft./palack) Szeptember 1-től (Ft./palack)

400 nm feletti bolt 7,5 3,5

200 – 400 nm közötti bolt 7,5 7,5

200 nm alatti bolt 7,5 11,5

Kézi visszaváltó pont 5 11,5

Ezzel a multikkal szemben a vidéki kisboltoknak akart kedvezni a szolgáltató, mert a legtöbben a nagyáruházakba viszik vissza a palackokat.

A somogyi kisboltoknak jól jön az erősítés

A vidéki kisboltoknál a göngyölegek visszaváltásának mértéke egy adott szintre beállt, mert a vásárlók számához igazodva állandósult, míg a multiknál még mindig folyamatosan nő a visszaváltott palackok száma, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke. A MOHU-nál azért hozták a szeptemberi változtatást, mert látták, hogy hova áramlik vissza a pénz jelentős mennyiségi növekedést okozva. Szerinte azért is igazságosabb az új rendszer, mert a kisboltok kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, így arányosan nagyobb munkaterhet ró rájuk az üvegvisszaváltás. Másrészt támogatja a kisboltokat, ha több pénz marad náluk az üvegvisszaváltás után, mert az árrés stop a kis üzleteket is érintette, bár nem rájuk szabták, hanem a multikra, de a kisboltok lépéskényszerbe kerültek, és kénytelenek voltak követni az árcsökkenést, ami a vevők számára kedvező ugyan, de a vidéki kisüzletek gazdálkodását feszítetté tette.