Okos anyu olcsóbban mos – kiderült, mely tisztítószerek kímélik a legjobban a pénztárcádat

A mosás minden napos dolog, és liternyi mosószerre van szükség ahhoz, hogy az ember tisztán tartsa ruhát. Mindegy, hogy egy egész családra mosunk, vagy csak magukra – hiszen sok esetben a melós ruha ki tud annyit tenni, mintha egy egész hadsereggel élnénk együtt – rengeteg mosószert kell vásároljunk hónapról hónapra. A fogyasztóvédelmi hatóság most segítségünkre siet és összeállított egy listát, ami azt tükrözi: semmi értelme a túlárazott termékere költeni.

Mosószerből nem kell a legdrágábbat megvenni

Forrás: life.hu

Ismerős a szitu, amikor állsz a mosószerek előtt és fogalmad sincs mit vegyél? Egyik drágább, mint a másik és gyakorlatilag pillanatok alatt elfogy. Az olcsótól félsz, hogy nem fog a megfelelő mértékben tisztítani, a drágára meg sajnálod a pénzt. Az NKFH 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Az eredmény meglepő, mutatjuk mivel moss.

Nem mindegy, hogy milyen formátumú mosószert használsz

A világgazdaság beszámolója szerint összesen 72 termék tesztjét végezte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítását kezdeményezték.

– A mosószer alapvető feladata, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, foltokat és kellemetlen szagokat a textíliákból, miközben megőrzi azok színét, szerkezetét és minőségét. A mosás során a víz önmagában kevésbé hatékony, mivel a zsír- és olajalapú szennyeződések nem oldódnak benne jól, ezért van szükség mosószerekre, amelyek felületaktív anyagokat tartalmaznak. Ezek az anyagok csökkentik a víz felületi feszültségét, elősegítik a szennyeződések leválását a szálakról, majd azok szuszpenzióban tartását, hogy ne rakódjanak vissza az anyagra – mondta el Kirizs Anita, vegytisztítással foglalkozó csurgói szakember.

– A mosószerek ma már több formátumban is megtalálhatóak, legyen szó porról, folyékony szerről vagy kapszuláról, a lényeg, hogy elérjük vele a megfelelő hatást, tehát legyen tiszta a ruha. Azt, hogy mennyire hatékony egy szer pedig a felületaktív anyagtartalom mutatja, ezt a számot kell vizsgálni, bár ugye ezt sokan nem tudják – tette hozzá a szakember.