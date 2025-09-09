2 órája
Okos anyu olcsóbban mos – kiderült, mely tisztítószerek kímélik a legjobban a pénztárcádat
A ruhák tisztán tartása mindennapos feladat, azt azonban kevesen tudják, hogy nem érdemes a drága szerekhez nyúlni. Hatósági vizsgálat mutatta meg, melyik a leghatékonyabb mosószer.
Okos anyu olcsó mosószerrel mos
Forrás: proclean.hu
A mosás minden napos dolog, és liternyi mosószerre van szükség ahhoz, hogy az ember tisztán tartsa ruhát. Mindegy, hogy egy egész családra mosunk, vagy csak magukra – hiszen sok esetben a melós ruha ki tud annyit tenni, mintha egy egész hadsereggel élnénk együtt – rengeteg mosószert kell vásároljunk hónapról hónapra. A fogyasztóvédelmi hatóság most segítségünkre siet és összeállított egy listát, ami azt tükrözi: semmi értelme a túlárazott termékere költeni.
Ismerős a szitu, amikor állsz a mosószerek előtt és fogalmad sincs mit vegyél? Egyik drágább, mint a másik és gyakorlatilag pillanatok alatt elfogy. Az olcsótól félsz, hogy nem fog a megfelelő mértékben tisztítani, a drágára meg sajnálod a pénzt. Az NKFH 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Az eredmény meglepő, mutatjuk mivel moss.
Nem mindegy, hogy milyen formátumú mosószert használsz
A világgazdaság beszámolója szerint összesen 72 termék tesztjét végezte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítását kezdeményezték.
– A mosószer alapvető feladata, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, foltokat és kellemetlen szagokat a textíliákból, miközben megőrzi azok színét, szerkezetét és minőségét. A mosás során a víz önmagában kevésbé hatékony, mivel a zsír- és olajalapú szennyeződések nem oldódnak benne jól, ezért van szükség mosószerekre, amelyek felületaktív anyagokat tartalmaznak. Ezek az anyagok csökkentik a víz felületi feszültségét, elősegítik a szennyeződések leválását a szálakról, majd azok szuszpenzióban tartását, hogy ne rakódjanak vissza az anyagra – mondta el Kirizs Anita, vegytisztítással foglalkozó csurgói szakember.
– A mosószerek ma már több formátumban is megtalálhatóak, legyen szó porról, folyékony szerről vagy kapszuláról, a lényeg, hogy elérjük vele a megfelelő hatást, tehát legyen tiszta a ruha. Azt, hogy mennyire hatékony egy szer pedig a felületaktív anyagtartalom mutatja, ezt a számot kell vizsgálni, bár ugye ezt sokan nem tudják – tette hozzá a szakember.
A felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.
Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben:
- folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között,
- mosóporoknál 2-13 m/m% között,
- míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.
Az ár sokat számít, de nem minden esetben a drágább a jobb
A vizsgálatok során az is kiderült – ami biztos, hogy nem okoz senki számára sem meglepetést – hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. A világgazdaság beszámolója szerint e körben is rendkívül széles tartományok jelennek meg.
- Folyékony mosószernél egy mosás költsége (forint/adag egységben) 29 és 244 forint közötti,
- mosóporoknál 43 és 198 forint közötti,
- míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.
Tarolt a népszerű drogéria márka
Elképesztő eredmények születtek, amik azt tükrözik, hogy az olcsó termékek bizonyos esetekben, sokkal hasznosabbak prémium társaiknál.
- Mosókapszulák esetében a leghatékonyabb a DM Denkmit Colorwaschmittel 3in1 terméke lett, egy mosás költség tekintetben szintén a drogéria sajátmárkás Denkmit Colorwaschmittel Aktiv Cubes nevű termékét nevezte meg a hatóság.
- Színes ruhákhoz használt mosószereknél ismét a Denkmit Colorwaschmittel (20 mosás/1,3 kilogramm) termék lett az első, az egy mosás költség tekintetben azonban a Springforce Washing Powder Colour (60 mosás/3,75 kilogramm) nevű mosószer lett a legolcsóbb.
- Folyékony, színes textíliához való mosószereknél ismét a német DM diadalmaskodott: a Denkmit folyékony mosószer (20 mosás/1,1 liter) lett a leghatékonyabb, a leggazdaságosabb termék pedig a Perlux Color mosógél (18 mosás/1625 milliliter) lett.