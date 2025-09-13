szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megoldások

50 perce

Most regisztrálnál? A TAJ-kártyán kívül erre is szükséged van - mutatjuk részleteteket!

Címkék#szájüregi#triglicerid#légzésfunkció#pulzoxymetria

Harsányi Miklós
Most regisztrálnál? A TAJ-kártyán kívül erre is szükséged van - mutatjuk részleteteket!

Fotó: Huszár Márk

Helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű program Taszáron szeptember 24-én, szerdán 9-től 15 óráig tart.

Igénybe vehető szolgáltatások: méhnyak szűrés, szájüregi szűrés, vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, húgysav-, PSA szint mérés, vérnyomásmérés, pulzoxymetria, testösszetétel mérés, légzésfunkció, egészség-edukáció, számolt be közösségi oldalán a taszári önkormányzat.

A szűrővizsgálatokat a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei végzik. 

– Kérjük hozza magával TAJ kártyáját és érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányát – közölték. – A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu