2 órája
Most regisztrálnál? A TAJ-kártyán kívül erre is szükséged van - mutatjuk részleteteket!
Fotó: Huszár Márk
Helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű program Taszáron szeptember 24-én, szerdán 9-től 15 óráig tart.
Igénybe vehető szolgáltatások: méhnyak szűrés, szájüregi szűrés, vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, húgysav-, PSA szint mérés, vérnyomásmérés, pulzoxymetria, testösszetétel mérés, légzésfunkció, egészség-edukáció, számolt be közösségi oldalán a taszári önkormányzat.
A szűrővizsgálatokat a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei végzik.
– Kérjük hozza magával TAJ kártyáját és érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányát – közölték. – A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött.