1 órája
Évekig úgy kapott fizetést, hogy nem kellett dolgoznia sem – hihetetlen, de mégis perel a munkavállaló
Egy különös történet látott napvilágot Franciaországból, egy kétgyermekes anyuka és HR-asszisztens húsz év után perelte be egykori munkáltatóját, mert emberi méltóságában sértve érzi magát. Bár munkahelye formálisan végig volt, ám a mindennapjai üresen teltek, fizetését ugyan megkapta, de tényleges feladatokat alig kapott.
Egy különös történet bontakozik ki Franciaországból, egy kétgyermekes anyuka és HR-asszisztens állítása szerint 20 éves távollét után most bírósághoz fordult, mert úgy érzi, megfosztották emberi méltóságától, miután az egyik mobilcégnél „készenléti állapotba” helyezték munkahelyén. Bár fizetése folyamatosan megérkezett, de szinte semmi dolga nem volt.
Hogyan alakult ki a helyzet?
A hölgy HR-asszisztensként dolgozott, ám komoly egészségi problémákkal küzd, olyanokkal mint, epilepszia, és hemiplégia, azaz részleges bénulás a teste egyik oldalán. Orvosi eredményei alapján az cége kezdetben áthelyezte másik, adminisztratív munkakörbe, majd később „készenléti állásba” sorolta – ez azt jelenti, hogy formálisan munkavállalóként maradt, fizetést kapott, de nem bíztak rá aktív feladatot. A nő szerint ez az állapot lelkileg megterhelő volt, “Otthon ülni, fizetést kapni, de nem dolgozni nem kiváltság. Nagyon nehéz elviselni” – nyilatkozta. Megromlott mentális állapota, depresszióval is küzd, mivel úgy érzi, hogy munkanélkülivé vált lélekben, elszigetelődött és elveszítette szakmai kapcsolatait.
A per tárgya és a vállalat reakciója
Ügyvédje azt állítja, hogy munkáltatója súlyosan sértette kötelességét, nemcsak hogy inaktív állapotban tartották, de nem biztosították a dolgozó számára azokat a lehetőségeket sem, amelyekkel részt vehetett volna a munkában egészségügyi helyzete által engedett módon.
Cége válaszul azt közölte, hogy mindig figyelembe vették dolgozójuk egészségi állapotát, igyekeztek neki új munkakört biztosítani, és a készenléti státuszt is az orvosi szakvélemény alapján helyezték el. A cég állítása szerint céljuk az volt, hogy védelmet nyújtsanak neki, és visszavárták a munka világába.
Mi lehet a kimenetel?
A per precedensértékű lehet, ha a bíróság elismeri, hogy a „készenléti állapotban” tartás hosszú éveken át, jelentős teherrel mentális és szakmai szinten is jogellenes lehet. Kártérítést követel a nő a mentális megromlásért, az elszenvedett méltánytalanságért, valamint az emberi méltóság csorbításáért.
Munkahelyi rossz tapasztalatok
A munka világában rossz tapasztalata, biztosan volt már mindenkinek.
Korábbi munkahelyemnél, egy nagy vállalatnál, nem tartották tiszteletben a magánéletem terét. Folyamatosan átlépték azt a határt, amelyet úgy gondolom, hogy egy munkáltató nem tehet meg. A negatív hangulat és légkör teremtés, karaktergyilkosság a felmondásom bejelentése után, szinte várható volt
– nyilatkozta, nevét elrejtve egy somogyi munkavállaló, Alexandra.
Számtalanszor van úgy, hogy egy rossz munkahely, egy negatív környezet, teljesen megtudja keseríteni és borongóssá tudja tenni a hétköznapjainkat.