Évekig úgy kapott fizetést, hogy nem kellett dolgoznia sem – hihetetlen, de mégis perel a munkavállaló

Egy különös történet bontakozik ki Franciaországból, egy kétgyermekes anyuka és HR-asszisztens állítása szerint 20 éves távollét után most bírósághoz fordult, mert úgy érzi, megfosztották emberi méltóságától, miután az egyik mobilcégnél „készenléti állapotba” helyezték munkahelyén. Bár fizetése folyamatosan megérkezett, de szinte semmi dolga nem volt.

Egy stresszes munkahely megnehezíti az életünket.

Fotó: Muzslay Péter

Hogyan alakult ki a helyzet?

A hölgy HR-asszisztensként dolgozott, ám komoly egészségi problémákkal küzd, olyanokkal mint, epilepszia, és hemiplégia, azaz részleges bénulás a teste egyik oldalán. Orvosi eredményei alapján az cége kezdetben áthelyezte másik, adminisztratív munkakörbe, majd később „készenléti állásba” sorolta – ez azt jelenti, hogy formálisan munkavállalóként maradt, fizetést kapott, de nem bíztak rá aktív feladatot. A nő szerint ez az állapot lelkileg megterhelő volt, “Otthon ülni, fizetést kapni, de nem dolgozni nem kiváltság. Nagyon nehéz elviselni” – nyilatkozta. Megromlott mentális állapota, depresszióval is küzd, mivel úgy érzi, hogy munkanélkülivé vált lélekben, elszigetelődött és elveszítette szakmai kapcsolatait.

A per tárgya és a vállalat reakciója

Ügyvédje azt állítja, hogy munkáltatója súlyosan sértette kötelességét, nemcsak hogy inaktív állapotban tartották, de nem biztosították a dolgozó számára azokat a lehetőségeket sem, amelyekkel részt vehetett volna a munkában egészségügyi helyzete által engedett módon.

Cége válaszul azt közölte, hogy mindig figyelembe vették dolgozójuk egészségi állapotát, igyekeztek neki új munkakört biztosítani, és a készenléti státuszt is az orvosi szakvélemény alapján helyezték el. A cég állítása szerint céljuk az volt, hogy védelmet nyújtsanak neki, és visszavárták a munka világába.

Mi lehet a kimenetel?

A per precedensértékű lehet, ha a bíróság elismeri, hogy a „készenléti állapotban” tartás hosszú éveken át, jelentős teherrel mentális és szakmai szinten is jogellenes lehet. Kártérítést követel a nő a mentális megromlásért, az elszenvedett méltánytalanságért, valamint az emberi méltóság csorbításáért.