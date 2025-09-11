Forgalom
3 órája
Műszaki hibás jármű miatt három kilométeres a torlódás az M7-esen
Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon a 46-os km-nél, az érdi lehajtók után. A forgalom egy sávon halad, a torlódás meghaladta a három kilométert – tájékoztatott közösségi oldalán az MKIF Zrt.
