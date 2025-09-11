szeptember 11., csütörtök

Mutatjuk, hol lesz olcsóbb az autópálya-matrica

Címkék#kedvezmény#vármegye#autósok

Az M1-es autópálya felújítása jelentős kényelmetlenségekkel jár, ezért a kormány kedvezményt biztosít az érintett vármegyékben élő autósoknak.

Bodor Nikolett
A kedvezmény a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élő személyautósokra lesz érvényes. Az éves autópálya-matrica ára az érintett területeken 15 ezer forintra csökken 2026. január 1-jétől, ami közel féláras kedvezményt jelent az eddigi mintegy 28 ezer forintos díjhoz képest.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatása szerint az M1-es felújítása szeptember 15-én indul, és a következő három-négy évben út- és sávlezárásokra kell számítani.

Az átmenő forgalomban közlekedők továbbra is a teljes árú matricát vásárolhatják meg, a kedvezmény kizárólag a négy érintett vármegye lakosaira és személyautóira vonatkozik. Ez a lépés az autósok türelmének elismerése, mivel az M1-es felújítása az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása.

 

