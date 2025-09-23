szeptember 23., kedd

Helyi közélet

3 órája

Művészeti napokat tartottak a Zichy-kastélyban Nágocson

Címkék#Zichy László#Művészeti Nap#Zichy-kastélyban#Nágocs

Sonline.hu

A hétvégén első alkalommal rendezték meg a Művészeti Napokat Nágocson, ahol a megújuló kastély falai között kiállítás és színpadi előadás várta a közönséget. Az állami tulajdonú épület vagyonkezelője, a grófi leszármazott, Zichy László, hosszútávú szerződéssel irányítja a felújítást, amely a kastély megmentését, helyreállítását és új funkciókkal való megtöltését szolgálja.

 

