Helyi közélet
3 órája
Művészeti napokat tartottak a Zichy-kastélyban Nágocson
A hétvégén első alkalommal rendezték meg a Művészeti Napokat Nágocson, ahol a megújuló kastély falai között kiállítás és színpadi előadás várta a közönséget. Az állami tulajdonú épület vagyonkezelője, a grófi leszármazott, Zichy László, hosszútávú szerződéssel irányítja a felújítást, amely a kastély megmentését, helyreállítását és új funkciókkal való megtöltését szolgálja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre