„Önnek 86 ezer forint túlfizetése van..." Újabb csalók támadnak a MVM nevében, ezúttal profik

Újabb átverési hullám söpör végig az országon, a csalók ezúttal az MVM nevében küldözgetnek e-mailket és SMS-eket, hol fizetési felszólításnak, hol számlaértesítőnek álcázva, írta meg a hovege.hu. A közösségi médiában rengeteg a csalásra figyelmeztető poszt, ezért nemrégiben a szolgáltató is közölte, hogy egyre több ügyfél kap levelet adathalászoktól. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időszakban ismét adathalász csalók által küldött értesítőket kaptak, ezúttal SMS-ben, nem létező tartozásról, hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A csalók fizetési felszólítással vagy tartozásra hivatkozva próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat. A bama.hu egy adathalász kísérletről készült képernyőfotót is mutatott.

Képernyőfotó az MVM-es csalásról Forrás: bama.hu

Adathalászok állnak a MVM hamis fizetési felszólítások mögött

A valótlan számlaértesítő vagy emlékeztető e-mailek nagyon hasonlítanak a valódiakra, a csalók szinte teljesen lemásolták a hivatalos üzenetek arculatát. A linkek olyan fizetési oldalakra vezethetnek, ahol az adathalászok meg tudják szerezni az ügyfelek fizetési adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. Újabban túlfizetés visszatérítésének ígéretével is próbálkoznak.

Az igazság és a teendő

Az MVM valóban küldhet SMS-t tartozás esetén, de kizárólag a +36303444081, +36203444433 és +36707009885 számokról, és ezekben soha nincs link. Fizetési adatokat telefonon sem kérnek, csak azonosításhoz szükséges adatokat.

Mi a teendő? Ha gyanús SMS-t vagy hívást kap valaki az MVM nevében, ne adjon meg semmilyen bankkártyaadatot, hanem továbbítsa az üzenetet az [email protected] címre, vagy ellenőrizze a számot az MVM honlapján, itt.

Soha ne kattintsunk a levélben lévő linkre, és ellenőrizzük a feladó e-mail címét és a link célját (egérrel fölé húzva megjelenik az igazi webcím). Ha bizonytalanok vagyunk, az MVM hivatalos ügyfélszolgálatán érdeklődjünk, valóban van-e túlfizetésünk.

Megtévesztően hasonló

A társaság egyik ügyfele a Facebookon osztotta meg, hogyan próbálták rászedni: kapott egy SMS-t látszólag az MVM Nexttől, amelyben egy 7560 forintos tartozás befizetésére szólították fel. Az üzenetben található link egy, a szolgáltató grafikai elemeit utánzó oldalra vezetett, ahol bankkártyás fizetésre kérték. Az tűnt fel neki, hogy a tartozás részleteit nem lehetett megnézni, és az oldal sem működött rendesen. Amikor számítógépen is megnyitotta a linket, akkor látta, hogy az oldal valójában kamu, egy hamis webcím, aminek semmi köze az MVM-hez.

Mindig ellenőrizzük a feladót és a linket, és soha ne adjuk meg a bankkártyaadatainkat.