szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Online csalások

1 órája

„Önnek 86 ezer forint túlfizetése van..." Újabb csalók támadnak a MVM nevében, ezúttal profik

Címkék#levél#bankkártyaadat#adathalászat#sms#MVM

A fizetési felszólítás gyakran az online szélhámosok álcája. Újabb csalók támadnak a MVM nevében, a jelek szerint ezúttal profikkal van dolgunk.

Kovács Gábor László

Újabb átverési hullám söpör végig az országon, a csalók ezúttal az MVM nevében küldözgetnek e-mailket és SMS-eket, hol fizetési felszólításnak, hol számlaértesítőnek álcázva, írta meg a hovege.hu. A közösségi médiában rengeteg a csalásra figyelmeztető poszt, ezért nemrégiben a szolgáltató is közölte, hogy egyre több ügyfél kap levelet adathalászoktól.  Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időszakban ismét adathalász csalók által küldött értesítőket kaptak, ezúttal SMS-ben, nem létező tartozásról, hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A csalók fizetési felszólítással vagy tartozásra hivatkozva próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat.  A bama.hu egy adathalász kísérletről készült képernyőfotót is mutatott. 

Képernyőfotó az MVM-es csalásról Forrás: bama.hu
Képernyőfotó az MVM-es csalásról Forrás: bama.hu

Adathalászok állnak a MVM hamis fizetési felszólítások mögött

A valótlan számlaértesítő vagy emlékeztető e-mailek nagyon hasonlítanak a valódiakra, a csalók szinte teljesen lemásolták a hivatalos üzenetek arculatát. A linkek olyan fizetési oldalakra vezethetnek, ahol az adathalászok meg tudják szerezni az ügyfelek fizetési adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. Újabban túlfizetés visszatérítésének ígéretével is próbálkoznak.

Az igazság és a teendő

Az MVM valóban küldhet SMS-t tartozás esetén, de kizárólag a +36303444081, +36203444433 és +36707009885 számokról, és ezekben soha nincs link. Fizetési adatokat telefonon sem kérnek, csak azonosításhoz szükséges adatokat.

Mi a teendő? Ha gyanús SMS-t vagy hívást kap valaki az MVM nevében, ne adjon meg semmilyen bankkártyaadatot, hanem továbbítsa az üzenetet az [email protected] címre, vagy ellenőrizze a számot az MVM honlapján, itt.

Soha ne kattintsunk a levélben lévő linkre, és ellenőrizzük a feladó e-mail címét és a link célját (egérrel fölé húzva megjelenik az igazi webcím). Ha bizonytalanok vagyunk, az MVM hivatalos ügyfélszolgálatán érdeklődjünk, valóban van-e túlfizetésünk.

Megtévesztően hasonló 

A társaság egyik ügyfele a Facebookon osztotta meg, hogyan próbálták rászedni: kapott egy SMS-t látszólag az MVM Nexttől, amelyben egy 7560 forintos tartozás befizetésére szólították fel. Az üzenetben található link egy, a szolgáltató grafikai elemeit utánzó oldalra vezetett, ahol bankkártyás fizetésre kérték. Az tűnt fel neki, hogy a tartozás részleteit nem lehetett megnézni, és az oldal sem működött rendesen. Amikor számítógépen is megnyitotta a linket, akkor látta, hogy az oldal valójában kamu, egy hamis webcím, aminek semmi köze az MVM-hez. 
Mindig ellenőrizzük a feladót és a linket, és soha ne adjuk meg a bankkártyaadatainkat.

Somogyban precízebbek lettek az online csalók 

Precízebbek lettek az online csalók, mert gondosabban alkotják meg a hamis felületeiket, az e-mailek külalakja sokkal jobban hasonlít az eredeti oldalakra, a színeket, karaktereket, arculati elemeket pontosabban másolják.
– A somogyi rendőrség kiemelt prioritásként kezeli az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzését, mondta Jávorszkiné Molnár Magdolna, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. – Fontos tudni, hogyan ne váljon valaki áldozattá, mert ezen bűncselekmények jelentős része megelőzhető lenne. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu