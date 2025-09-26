Rá sem ismerni Nagyatádra, megszabadultak a laktanyában éktelenkedő szeméthegyektől is

Jelentős, mintegy egymilliárd forint értékű beruházással újult meg Nagyatád városközpontja és a Jókai lakótelep. A fejlesztések európai uniós forrásból valósultak meg, kiemelt figyelmet fordítva a fenntarthatóságra és környezettudatosságra.

Nagyatád közlekedése is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban

Fotó: Atádhír

Nagyatád, a megújuló város

A projekt keretében részleges energetikai korszerűsítésen esett át a sportcsarnok, továbbá javították az épület akusztikai tulajdonságait is.

A közlekedési hálózat fejlesztése is kiemelt szerepet kapott a beruházásban. Teljeskörűen felújították a Bajcsy-Zsilinszky és Jókai utca burkolatát. Az elöregedett járdák is megújultak, így a városkép is látványosan megszépült. Új parkolóhelyeket alakítottak ki, bővült a kerékpárút-hálózat, korszerűsítették a jelzőlámpákat, valamint új gyalogátkelőhelyeket létesítettek, ezzel is elősegítve a biztonságosabb közlekedést a gyalogosok és kerékpárosok számára.

Kiemelt figyelmet kaptak a közösségi terek is, amelyek új utcabútorokkal, okospadokkal, árnyékolókkal, virágládákkal és zöldfelületekkel váltak még hívogatóbbá a lakók és látogatók számára.

– Ezek a beruházások az élhető város projekt keretében valósultak meg, amelynek célja, hogy Nagyatádot egy még élhetőbb, barátságosabb és korszerűbb településsé fejlesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is kihasználjuk a hasonló fejlesztési lehetőségeket, így amennyiben újabb pályázati kiírások jelennek meg, amelyek a városunk fejlődését szolgálják, minden esetben élni fogunk a pályázati lehetőségekkel. Múlt héten adtuk át ezeket a beruházásokat, amelyek fontos mérföldkövet jelentenek városunk fejlődésében – hangsúlyozta érdeklődésünkre Ludas László, Nagyatád polgármestere.

A fejlesztés lehetőséget teremtett arra is, hogy a volt laktanya területén működő illegális hulladéklerakót felszámolják, a területet megtisztítsák és rekultiválják. A városvezetés szerint a beruházások nemcsak esztétikai és környezetvédelmi szempontból jelentenek előrelépést, hanem hozzájárulnak a lakók életminőségének javításához is.