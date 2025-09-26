szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Rá sem ismerni Nagyatádra, megszabadultak a laktanyában éktelenkedő szeméthegyektől is

Címkék#projektek#sportcsarnok#infrastruktúra

A fejlesztések elengedhetetlenek egy város fejlődése szempontjából. Nagyatád új lendületet kapott, a városfejlesztési projektek keretében modern infrastruktúra, zöldterületek bővítése és élhetőbb közterek kialakítása zajlik, amelyek hozzájárulnak a helyi közösség életminőségének javításához és a vonzerő növeléséhez.

Bodor Nikolett
Rá sem ismerni Nagyatádra, megszabadultak a laktanyában éktelenkedő szeméthegyektől is

Jelentős, mintegy egymilliárd forint értékű beruházással újult meg Nagyatád városközpontja és a Jókai lakótelep. A fejlesztések európai uniós forrásból valósultak meg, kiemelt figyelmet fordítva a fenntarthatóságra és környezettudatosságra.

Nagyatád közlekedése is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban
Nagyatád közlekedése is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban
Fotó: Atádhír

Nagyatád, a megújuló város

A projekt keretében részleges energetikai korszerűsítésen esett át a sportcsarnok, továbbá javították az épület akusztikai tulajdonságait is.
A közlekedési hálózat fejlesztése is kiemelt szerepet kapott a beruházásban. Teljeskörűen felújították a Bajcsy-Zsilinszky és Jókai utca burkolatát. Az elöregedett járdák is megújultak, így a városkép is látványosan megszépült. Új parkolóhelyeket alakítottak ki, bővült a kerékpárút-hálózat, korszerűsítették a jelzőlámpákat, valamint új gyalogátkelőhelyeket létesítettek, ezzel is elősegítve a biztonságosabb közlekedést a gyalogosok és kerékpárosok számára.
Kiemelt figyelmet kaptak a közösségi terek is, amelyek új utcabútorokkal, okospadokkal, árnyékolókkal, virágládákkal és zöldfelületekkel váltak még hívogatóbbá a lakók és látogatók számára.
– Ezek a beruházások az élhető város projekt keretében valósultak meg, amelynek célja, hogy Nagyatádot egy még élhetőbb, barátságosabb és korszerűbb településsé fejlesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is kihasználjuk a hasonló fejlesztési lehetőségeket, így amennyiben újabb pályázati kiírások jelennek meg, amelyek a városunk fejlődését szolgálják, minden esetben élni fogunk a pályázati lehetőségekkel. Múlt héten adtuk át ezeket a beruházásokat, amelyek fontos mérföldkövet jelentenek városunk fejlődésében – hangsúlyozta érdeklődésünkre Ludas László, Nagyatád polgármestere.
A fejlesztés lehetőséget teremtett arra is, hogy a volt laktanya területén működő illegális hulladéklerakót felszámolják, a területet megtisztítsák és rekultiválják. A városvezetés szerint a beruházások nemcsak esztétikai és környezetvédelmi szempontból jelentenek előrelépést, hanem hozzájárulnak a lakók életminőségének javításához is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu