Helyi közélet

2 órája

Navracsics Tiborral a fedélzeten kifutott a Balatoni Médiahajó

Navracsics Tiborral a fedélzeten kifutott a Balatoni Médiahajó

Fotó: Lang Róbert

Ismét kifutott a Balatoni Médiahajó; a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu szerkesztőségének és kiadójának, a Mediaworks Hungary Zrt.-nek kezdeményezésére ismét a Szent Miklós fedélzetén találkoznak a Balaton prominens vállalkozói, döntéshozói és a tisztségviselői, hogy egy közös kirándulás közben megvitathassák a Balatont érintő legfontosabb kérdéseket. Az idei őszi médiahajó fő előadója Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszter. A tárcavezető Siófokon lépett fedélzetre a többiekkel.

A gazdasági és kulturális élet szereplői, a turizmus és vendéglátás képviselői, borászok, étteremtulajdonosok és a közélet szereplői léptek a fedélzetre.  

Elindult a Médiahajó Siófokról – 2025.09.05.

Fotók: Lang Róbert

Részletek hamarosan....

 

