Helyi közélet
32 perce
Navracsics Tiborral a fedélzeten kifutott a Balatoni Médiahajó
Fotó: Lang Róbert
Ismét kifutott a Balatoni Médiahajó; a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu szerkesztőségének és kiadójának, a Mediaworks Hungary Zrt.-nek kezdeményezésére ismét a Szent Miklós fedélzetén találkoznak a Balaton prominens vállalkozói, döntéshozói és a tisztségviselői, hogy egy közös kirándulás közben megvitathassák a Balatont érintő legfontosabb kérdéseket. Az idei őszi médiahajó fő előadója Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszter. A tárcavezető Siófokon lépett fedélzetre a többiekkel.
Elindult a Médiahajó Siófokról – 2025.09.05.Fotók: Lang Róbert
Részletek hamarosan....
