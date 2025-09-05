Navracsics Tiborral a fedélzeten kifutott a Balatoni Médiahajó

Ismét kifutott a Balatoni Médiahajó; a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu szerkesztőségének és kiadójának, a Mediaworks Hungary Zrt.-nek kezdeményezésére ismét a Szent Miklós fedélzetén találkoznak a Balaton prominens vállalkozói, döntéshozói és a tisztségviselői, hogy egy közös kirándulás közben megvitathassák a Balatont érintő legfontosabb kérdéseket. Az idei őszi médiahajó fő előadója Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszter. A tárcavezető Siófokon lépett fedélzetre a többiekkel.