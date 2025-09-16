szeptember 16., kedd

horgász

34 perce

Nemzetközi siker: aranyéremmel tért haza a somogyi csapat!

Címkék#Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetség#HESOSZ#Schreiner Gábor

Aranyérem a V4 nemzetközi horgászversenyen.

Harsányi Miklós

A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (HESOSZ) fantasztikus sikert ért el Lengyelországban.
– A csapatversenyben összesen 25 ponttal megszereztük az 1. helyet, ezzel magyar győzelem született a V4 országok legjobbjait felvonultató nemzetközi megmérettetésen – tájékoztatott a somogyi szövetség. Azt is közölték: ha ez nem lenne elég,  Teller Dániel Csaba fantasztikus, hibátlan teljesítménnyel (2 forduló, 2 győzelem, 2 pont) megnyerte az egyéni versenyt is!
 A győztes magyar csapat tagjai: Teller Dániel Csaba,  Pintér Zsolt,  Zádori Péter,  Nyul Barnabás.  Csapatkapitány: Schreiner Gábor, manager: György Martin.

A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (HESOSZ) fantasztikus sikert ért el Lengyelországban
A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (HESOSZ) fantasztikus sikert ért el Lengyelországban

 

 

