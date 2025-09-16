Nemzetközi siker: aranyéremmel tért haza a somogyi csapat!

A Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (HESOSZ) fantasztikus sikert ért el Lengyelországban.

– A csapatversenyben összesen 25 ponttal megszereztük az 1. helyet, ezzel magyar győzelem született a V4 országok legjobbjait felvonultató nemzetközi megmérettetésen – tájékoztatott a somogyi szövetség. Azt is közölték: ha ez nem lenne elég, Teller Dániel Csaba fantasztikus, hibátlan teljesítménnyel (2 forduló, 2 győzelem, 2 pont) megnyerte az egyéni versenyt is!

A győztes magyar csapat tagjai: Teller Dániel Csaba, Pintér Zsolt, Zádori Péter, Nyul Barnabás. Csapatkapitány: Schreiner Gábor, manager: György Martin.

