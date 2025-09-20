Sűrű volt a nyár a Balaton Táncegyüttesnél

A Balaton Táncegyüttes Magyarország dél-balatoni régiójának egyik kiemelkedő néptáncegyüttese, mely 1963-ban jött létre neves folkloristák, köztük Együd Árpád közreműködésével.

Balaton Néptáncegyüttes - Forrás: weboldal

Művészeti tevékenységüket az autentikus folklór mély ismerete és magas szintű tánctechnikai igény határozza meg. Nemcsak klasszikus néptánc- és népzenei számokkal lépnek fel, hanem táncszínházi előadásokat is színpadra állítanak, így hidat képeznek a hagyomány és a kortárs előadásmód között. Most új előadással készülnek a közönségnek, amelynek hivatalos sajtóbejelentése még nem volt, azonban a művészeti vezető elárult pár érdekességet nekünk.

– Szeretnénk tartani egy hivatalos sajtótájékoztatót, de azt elárulhatom hogy december 19-én lesz a bemutatója a Szülőföldünk Somogyország nevet viselő előadásunknak, amely Somogy vármegye tánckultúrájára épít, beleértve a nemzetiségi táncokat, úgy mint a cigány-, horvát-, sváb táncokat. Emellett szeretnénk megjeleníteni a kiemelkedő magyar táncos falvakat is – mondta Csuti Péter.

Nyáron sem unatkozott a néptáncegyüttes

Ugyan tartottak három hét szünetet, amikor is a próbaruhát felváltotta a fürdőruha és a szalmakalap, de augusztus 20-án elég sűrű programot zárt az együttes.

– Augusztus 20-án Budapesten a központi ünnepségen is táncoltunk, valamint Siófokon is volt egy nagyszabású előadásunk a gyergyószentmiklósi testvértelepüléssel, a Hóvirág Táncegyüttestől érkezett táncosokkal – mondta Csuti Péter, Balaton Táncegyüttes művészeti vezetője

Augusztus 20. előadás képek, Siófok. - Forrás: Facebook

A Balaton Táncegyüttes több mint 40 táncost foglalkoztat, akik különböző korcsoportokban dolgoznak együtt. A művészeti vezetők, Fodor Janka és Csuti Péter hat éve viszik együtt a vezetést, előtte Janka női tanszakvezetőként is dolgozott az együttes kötelékében. Egyik fő céljuk, hogy a tanítványok számára olyan közösséget alakítsanak ki, ahol nemcsak a tánc technikai tudása fontos, hanem az összetartozás, barátság és közösségi élmény is. – A legjobban azt szeretem, amikor egy maroknyi gyerekből igazi közösséget sikerül kovácsolni – amikor a tánctéren túl is számíthatnak egymásra, tette hozzá Janka.