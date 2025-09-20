szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fellépések sora

2 órája

Sűrű volt a nyár a Balaton Táncegyüttesnél

Címkék#Csuti Péter#Fodor Janka#néptáncegyüttes#Magyarország

A Balaton Táncegyüttes immár hat évtizede meghatározó szereplője a dél-balatoni régió kulturális életének. A néptáncegyüttes nemcsak a hagyományos magyar táncok motívumait őrzi, hanem modern színpadi formába is önti a folklór értékeit, ezzel hidat teremtve múlt és jelen között. Fellépéseik során autentikus táncanyagot és zenét mutatnak be, miközben közösséget építenek a táncosok és a közönség között.

Sűrű volt a nyár a Balaton Táncegyüttesnél

A Balaton Táncegyüttes Magyarország dél-balatoni régiójának egyik kiemelkedő néptáncegyüttese, mely 1963-ban jött létre neves folkloristák, köztük Együd Árpád közreműködésével. 

néptáncegyüttes előadás közben
Balaton Néptáncegyüttes - Forrás: weboldal

Művészeti tevékenységüket az autentikus folklór mély ismerete és magas szintű tánctechnikai igény határozza meg. Nemcsak klasszikus néptánc- és népzenei számokkal lépnek fel, hanem táncszínházi előadásokat is színpadra állítanak, így hidat képeznek a hagyomány és a kortárs előadásmód között. Most új előadással készülnek a közönségnek, amelynek hivatalos sajtóbejelentése még nem volt, azonban a művészeti vezető elárult pár érdekességet nekünk.

– Szeretnénk tartani egy hivatalos sajtótájékoztatót, de azt elárulhatom hogy december 19-én lesz a bemutatója a Szülőföldünk Somogyország nevet viselő előadásunknak, amely Somogy vármegye tánckultúrájára épít, beleértve a nemzetiségi táncokat, úgy mint a cigány-, horvát-, sváb táncokat. Emellett szeretnénk megjeleníteni a kiemelkedő magyar táncos falvakat is – mondta Csuti Péter.

Nyáron sem unatkozott a néptáncegyüttes

Ugyan tartottak három hét szünetet, amikor is a próbaruhát felváltotta a fürdőruha és a szalmakalap, de augusztus 20-án elég sűrű programot zárt az együttes.

– Augusztus 20-án Budapesten a központi ünnepségen is táncoltunk, valamint Siófokon is volt egy nagyszabású előadásunk a gyergyószentmiklósi testvértelepüléssel, a Hóvirág Táncegyüttestől érkezett táncosokkal – mondta Csuti Péter, Balaton Táncegyüttes művészeti vezetője

Augusztus 20. előadás képek, Siófok. - Forrás: Facebook

A Balaton Táncegyüttes több mint 40 táncost foglalkoztat, akik különböző korcsoportokban dolgoznak együtt. A művészeti vezetők, Fodor Janka és Csuti Péter hat éve viszik együtt a vezetést, előtte Janka női tanszakvezetőként is dolgozott az együttes kötelékében. Egyik fő céljuk, hogy a tanítványok számára olyan közösséget alakítsanak ki, ahol nemcsak a tánc technikai tudása fontos, hanem az összetartozás, barátság és közösségi élmény is. – A legjobban azt szeretem, amikor egy maroknyi gyerekből igazi közösséget sikerül kovácsolni – amikor a tánctéren túl is számíthatnak egymásra, tette hozzá Janka. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu