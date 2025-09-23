szeptember 23., kedd

Nézd át a pénztárcádat: lehet, hogy sokkal több pénz van benne, mint gondolnád

Címkék#fatörzs#pénztárcád#papírpénz

Ritka magyar érmék és papírpénzek igazi kincset jelenthetnek a gyűjtők számára. Ezért az 50 forintosért például több tízezer forintot is kifizetnek!

Harsányi Miklós
Fotó: Adie Bush

A gyűjtők évtizedek óta szenvedéllyel kutatják a különleges érméket és papírpénzeket, amelyek sokszor jóval többet érnek a névértéküknél. Még a ma is forgalomban lévő pénzek között is akadnak olyan ritkaságok, amelyek igazi numizmatikai csemegének számítanak. Külön figyelmet érdemel az az 1993-as 50 forintos érme, amelyből csak néhány százezer darabot bocsátottak ki. A különlegessége éppen egyszerűségében rejlik: kevésbé részletgazdag, mint a későbbi változatok, így a hátoldalon megszokott fatörzs és kerecsensólyom motívum is. Az ilyen érme ma akár 30–40 ezer forintot is érhet a gyűjtők körében, így érdemes átnézni az otthoni aprópénzt.

Az érmegyűjtők világában más a pénz értéke. Egyetlen 100 forintos érme félmilliót érhet, érdemes átkutatni a zsebeinket.

 

