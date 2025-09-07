Nézz az égre! Elsodródott gázlégballonokat láthatsz

szeptember 7., vasárnap

Magyarország dél-nyugati országrészében, így Somogy vármegyében is megfigyelhetők lesznek a Franciaországból induló gázlégballon verseny résztvevői.

Klein Péter Nándor

A Franciaországból indult Gordon Bennett 2025 gázlégballon-verseny résztvevői hazánk felé sodródnak, várhatóan a Zalaegerszeg - Pécs vonal környékétől dél-nyugatra fog elhaladni némelyik versenyző. A ballonok 3-4 kilométer magasan repülnek, látványosak lesznek – írja a Tudásmorzsák a repülésről.

Magyarország felé haladnak a ballonok

A Coupe Aéronautique Gordon Bennett, a világ legrangosabb és legrégebbi gázlégballon-távolsági versenye. A versenyt James Gordon Bennett Jr. indította útjára 1906-ban – célja, hogy a pilóták a lehető legtávolabb repüljenek leszállás nélkül a start helyétől, amely a franciaországi Metzben volt.

 

