Nézz az égre! Elsodródott gázlégballonokat láthatsz

A Franciaországból indult Gordon Bennett 2025 gázlégballon-verseny résztvevői hazánk felé sodródnak, várhatóan a Zalaegerszeg - Pécs vonal környékétől dél-nyugatra fog elhaladni némelyik versenyző. A ballonok 3-4 kilométer magasan repülnek, látványosak lesznek – írja a Tudásmorzsák a repülésről.

Magyarország felé haladnak a ballonok

A Coupe Aéronautique Gordon Bennett, a világ legrangosabb és legrégebbi gázlégballon-távolsági versenye. A versenyt James Gordon Bennett Jr. indította útjára 1906-ban – célja, hogy a pilóták a lehető legtávolabb repüljenek leszállás nélkül a start helyétől, amely a franciaországi Metzben volt.