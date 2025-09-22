szeptember 22., hétfő

Nincs egyetértés, marad az óraátállítás, méghozzá ekkor

Címkék#élet#Európai Parlament#tagállamok

Harsányi Miklós
Alvás esetén az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig hasonló időben hajtsuk álomra a fejünket

Fotó: Hegedus Marta

Idén különösen érdekes a helyzet, hiszen a téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál. 

2025-ben október 26-án, vasárnap hajnalban tekerjük vissza az órát és állunk át téli időszámításra. A korábbi óraátállítást a naptár alakítja így. Idén már október utolsó vasárnapján egy órával korábban fog sötétedni. Ezen a napon hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

Bár az Európai Parlament már döntött az évi két óraátállítás eltörléséről, a tagállamok között nincs egyetértés. Az óraátállítás így továbbra is része marad az életünknek.

 

 

