Nincs egyetértés, marad az óraátállítás, méghozzá ekkor

Idén különösen érdekes a helyzet, hiszen a téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál.

2025-ben október 26-án, vasárnap hajnalban tekerjük vissza az órát és állunk át téli időszámításra. A korábbi óraátállítást a naptár alakítja így. Idén már október utolsó vasárnapján egy órával korábban fog sötétedni. Ezen a napon hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

Bár az Európai Parlament már döntött az évi két óraátállítás eltörléséről, a tagállamok között nincs egyetértés. Az óraátállítás így továbbra is része marad az életünknek.