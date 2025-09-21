szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Siófok továbbra is a belföldi turizmus fellegvára, erős nyarat zárt a város

Címkék#Balaton#Plázs#siófoki#turizmus#adatok

2025 nyarán ismét Siófok lett a legnépszerűbb belföldi nyaralóhely, így a város idén is megőrizte vezető pozícióját a hazai turizmus élén a Szállás.hu legfrissebb statisztikái szerint. A népszerűségi rangsor második helyén Budapest, a harmadikon pedig Eger végzett. A top 10 nyaralóhelyek listájába bekerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is.

Bodor Nikolett
Siófok továbbra is a belföldi turizmus fellegvára, erős nyarat zárt a város

A foglalási adatokból az is kiderül, hogy a Balaton térsége továbbra is kiemelt szerepet játszik a nyári utazásokban, ugyanis az összes belföldi foglalás mintegy harmada ide koncentrálódott. A szezon csúcspontja augusztus volt, amikor a foglalások több mint 40 százalékát regisztrálták. A nyár egyik legkeresettebb hazai attrakciója, nyaralóhelyek egyike a siófoki Plázs volt, amely tovább erősítette a város idegenforgalmi vonzerejét.

2025 nyarán ismét Siófok lett a legnépszerűbb belföldi nyaralóhelye
2025 nyarán ismét Siófok lett a legnépszerűbb belföldi nyaralóhelye

 

A nyaralóhelyek trendje változik szeptembertől

A nyár vége után az utazási szokások is átalakulnak. A szeptemberi foglalások alapján már az észak-magyarországi régió vezet a Balaton előtt, de a települések rangsorában továbbra is Budapest áll az élen, amelyet Eger követ. Siófok azonban még ilyenkor is dobogós, harmadik helyen szerepel, megelőzve Gyulát és Szegedet.

 

Rekordok a vendégéjszakák számában

A siófoki adóhivatal július végéig összesítette a turisztikai forgalmat, és az adatok alapján a hetedik hónap is erősebb volt a tavalyinál: 372 ezer vendégéjszakát regisztráltak, szemben a 2024-es 336 ezerrel. Az év első hét hónapjában összesen 704 ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban, ami jelentős előrelépés a tavalyi 634 ezerhez képest.

  • A siófoki Tourinform iroda is kiváló eredményt ért el a hazai irodák minőségbiztosítási rendszerének értékelése során. Országosan 78 százalékos átlag született, míg Siófok 97 százalékos eredménnyel zárt, ami 13 százalékos javulás a tavalyi évhez képest. A Víztoronyban működő iroda elismeréseit a Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozó Visit Hungary Tourinform Koordinációs Iroda adta át. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu