2 órája
Siófok továbbra is a belföldi turizmus fellegvára, erős nyarat zárt a város
2025 nyarán ismét Siófok lett a legnépszerűbb belföldi nyaralóhely, így a város idén is megőrizte vezető pozícióját a hazai turizmus élén a Szállás.hu legfrissebb statisztikái szerint. A népszerűségi rangsor második helyén Budapest, a harmadikon pedig Eger végzett. A top 10 nyaralóhelyek listájába bekerült még Balatonfüred, Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, Hévíz, Pécs és Nyíregyháza is.
A foglalási adatokból az is kiderül, hogy a Balaton térsége továbbra is kiemelt szerepet játszik a nyári utazásokban, ugyanis az összes belföldi foglalás mintegy harmada ide koncentrálódott. A szezon csúcspontja augusztus volt, amikor a foglalások több mint 40 százalékát regisztrálták. A nyár egyik legkeresettebb hazai attrakciója, nyaralóhelyek egyike a siófoki Plázs volt, amely tovább erősítette a város idegenforgalmi vonzerejét.
A nyaralóhelyek trendje változik szeptembertől
A nyár vége után az utazási szokások is átalakulnak. A szeptemberi foglalások alapján már az észak-magyarországi régió vezet a Balaton előtt, de a települések rangsorában továbbra is Budapest áll az élen, amelyet Eger követ. Siófok azonban még ilyenkor is dobogós, harmadik helyen szerepel, megelőzve Gyulát és Szegedet.
Rekordok a vendégéjszakák számában
A siófoki adóhivatal július végéig összesítette a turisztikai forgalmat, és az adatok alapján a hetedik hónap is erősebb volt a tavalyinál: 372 ezer vendégéjszakát regisztráltak, szemben a 2024-es 336 ezerrel. Az év első hét hónapjában összesen 704 ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban, ami jelentős előrelépés a tavalyi 634 ezerhez képest.
- A siófoki Tourinform iroda is kiváló eredményt ért el a hazai irodák minőségbiztosítási rendszerének értékelése során. Országosan 78 százalékos átlag született, míg Siófok 97 százalékos eredménnyel zárt, ami 13 százalékos javulás a tavalyi évhez képest. A Víztoronyban működő iroda elismeréseit a Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozó Visit Hungary Tourinform Koordinációs Iroda adta át.