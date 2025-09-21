Siófok továbbra is a belföldi turizmus fellegvára, erős nyarat zárt a város

A foglalási adatokból az is kiderül, hogy a Balaton térsége továbbra is kiemelt szerepet játszik a nyári utazásokban, ugyanis az összes belföldi foglalás mintegy harmada ide koncentrálódott. A szezon csúcspontja augusztus volt, amikor a foglalások több mint 40 százalékát regisztrálták. A nyár egyik legkeresettebb hazai attrakciója, nyaralóhelyek egyike a siófoki Plázs volt, amely tovább erősítette a város idegenforgalmi vonzerejét.

2025 nyarán ismét Siófok lett a legnépszerűbb belföldi nyaralóhelye

A nyaralóhelyek trendje változik szeptembertől

A nyár vége után az utazási szokások is átalakulnak. A szeptemberi foglalások alapján már az észak-magyarországi régió vezet a Balaton előtt, de a települések rangsorában továbbra is Budapest áll az élen, amelyet Eger követ. Siófok azonban még ilyenkor is dobogós, harmadik helyen szerepel, megelőzve Gyulát és Szegedet.

Rekordok a vendégéjszakák számában

A siófoki adóhivatal július végéig összesítette a turisztikai forgalmat, és az adatok alapján a hetedik hónap is erősebb volt a tavalyinál: 372 ezer vendégéjszakát regisztráltak, szemben a 2024-es 336 ezerrel. Az év első hét hónapjában összesen 704 ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban, ami jelentős előrelépés a tavalyi 634 ezerhez képest.