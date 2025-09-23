1 órája
Nyereményjáték, aminek olyan vége lett, amire senki nem számított
Újabb csalás terjed: azzal hívtak fel egy olvasót, hogy 500 ezer forintos utalványt nyert a Tesco, Aldi vagy Lidl valamelyikében leadott vásárlása nyomán. Ez már-már szokásos beetetés, na de ami utána jött...
Szeptember közepén egy baranyai olvasó panaszkodott a Bama.hu-nak, hogy egyik hétköznap délután felhívták azzal, hogy 500 ezer forintos nyereményt nyert a Tesco, Aldi vagy Lidl valamelyikében leadott vásárlása nyomán. Bár az ajánlat önmagában gyanús volt, főként amikor a telefonáló elkezdte kérni a bankszámla címét és más érzékeny adatokat.
Miután az olvasó megszakította a hívást, zaklatássá fajult a hívás: különböző számokról hívták vissza, banki alkalmazottnak adták ki magukat, obszcén szavakat használtak, és azzal is megfenyegették, hogy "megtalálják".
Az érintett olvasó úgy döntött, megosztja történetét a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet: ne áruljanak el semmit idegeneknek.