szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Nyereményjáték, aminek olyan vége lett, amire senki nem számított

Címkék#Tesco#Bama hu#nyereményjáték#zaklatás#csalás#ajánlat

Újabb csalás terjed: azzal hívtak fel egy olvasót, hogy 500 ezer forintos utalványt nyert a Tesco, Aldi vagy Lidl valamelyikében leadott vásárlása nyomán. Ez már-már szokásos beetetés, na de ami utána jött...

Lugosi Laura

Szeptember közepén egy baranyai olvasó panaszkodott a Bama.hu-nak, hogy egyik hétköznap délután felhívták azzal, hogy 500 ezer forintos nyereményt nyert a Tesco, Aldi vagy Lidl valamelyikében leadott vásárlása nyomán.  Bár az ajánlat önmagában gyanús volt, főként amikor a telefonáló elkezdte kérni a bankszámla címét és más érzékeny adatokat. 

A zaklatók nem álltak le egykönnyen.
A zaklatók nem álltak le egykönnyen. Forrás: MW

Miután az olvasó megszakította a hívást, zaklatássá fajult a hívás: különböző számokról hívták vissza, banki alkalmazottnak adták ki magukat, obszcén szavakat használtak, és azzal is megfenyegették, hogy "megtalálják".

A Bama.hu olvasója, Tünde híváslistája
A Bama.hu olvasója, Tünde híváslistája Forrás: Bama.hu olvasói fotó

Az érintett olvasó úgy döntött, megosztja történetét a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet: ne áruljanak el semmit idegeneknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu