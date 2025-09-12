szeptember 12., péntek

Nyílt nap

Ezeken a napokon rohanhatsz be az iskolákba megfigyelni

Újabb változás előtt a diákok sokasága. Csütörtökön elkészült a 2025-ös őszi nyílt napok listája, a tanulók, szülők és pedagógusok időben értesülhetnek a pontos időpontokról, helyszínekről.

Harsányi Miklós
A Kaposvári Szakképzési Centrumhoz (KSZC) összesen tíz tanintézmény tartozik, s idén ősszel is nyílt napok várják a tovább tanulni vágyó fiatalokat, derült ki a szakképzési centrum csütörtöki, Sonline.hu-nak eljuttatott tájékoztatóból.

Nyílt napok várják a tovább tanulni vágyó fiatalokat.
Tanintézmény, céltudatos, rugalmas, közösség építés, gazdaság - szakember képzés 

  • A KSZC öt somogyi településen tart fenn iskolát, ahol a 2025-2026-os tanévben több mint 4000 diák tanul.  Kaposváron négy tanintézményük van, s a két-két barcsi, illetve nagyatádin kívül egy-egy működik Kadarkúton továbbá Tabon. 
  • A Kaposvári Szakképzési Centrum Magyarország legcéltudatosabb, a legdinamikusabban és a legnagyobb ütemben fejlődő valamint legrugalmasabb szakképzési centruma, amely közösségek építésével és velük együtt hoz létre és oszt meg a társadalom és a gazdaság számára releváns értékeket – olvasható a tájékoztatójukban. – Tanulóink társadalmilag felelős, közösségük iránt elkötelezett, a közjó érdekében eredményesen cselekedni képes szakemberekké válnak.

 

Iskolás a gyermeked? Akkor ez téged is érinthet:  őszi nyílt napok ezekben a dunántúli iskolákban
 

Kaposvári Szakképzési Centrum

Nyílt napok

Intézmény neve

Intézmény címe

Nyílt nap időpontja

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola7400 Kaposvár, Cseri út 6.

2025.10.22

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola7530 Kadarkút, Fő utca 1.

2025.11.12

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.

2025.10.10

Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola7400 Kaposvár Rippl-Rónai utca 15.

2025.10.18

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.

2025.10.16

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium8660 Tab, Virág utca 14.

2025.11.07

Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola7570 Barcs, Barátság utca 9-11.

2025.11.07

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.

2025.10.18

Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

7570 Barcs, Szent László utca 13.

2025.11.08

2025.12.07

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola7500, Nagyatád, Baross Gábor utca 6.

2025.11.21

 

A gazdaság igényei folyamatosan változnak

  •  – Egyértelműen  fontosnak ítéljük a nyílt napokat, mivel egyre több olyan rendezvényre, fórumra van szükség, ahol a gyerekek és a szülők közvetlenül tapasztalatot szerezhetnek a szakképzésben rejlő lehetőségekről –  mondta csütörtökön Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke. – A gazdaság igényei folyamatosan változnak, s a felgyorsult technológiai, digitális fejlődés igényli, hogy az új generáció a szakképzést válassza.
  • A SKIK elnöke rámutatott: érdemes szakmát tanulni. Ugyanakkor a fiataloknak fel kell készülniük arra, hogy később is szükség lesz a szakmai ismeretek folyamatos megújítására.

 

 

